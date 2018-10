Trump trekker påstanden om at klimaendringer er en bløff

Det er i et intervju med CBS «60 Minutes» Trump sier at han ikke lenger tror at klimaendringer er en bløff.

– Jeg tror noe skjer. Noe endres og det vil bli endret tilbake igjen. Jeg tror ikke at det er en bløff. Jeg tror det er en endring, men jeg vet ikke om det er menneskeskapt, sier presidenten i intervjuet med den amerikanske TV-kanalen.

Trump har ved flere anledninger sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og i 2017 meldte han USA ut av Parisavtalen. Trump kalte den urettferdig og sa at den straffer amerikansk økonomi og arbeidsliv.

– Det er jobben min å forsvare USA og landets innbyggere, og derfor vil vi trekke oss fra Parisavtalen, sa Trump.

– Forskerne har en politisk agenda

I intervjuet med CBS søndag sier Trump at han tror endringer i klimaet går over flere millioner år, før det endres tilbake igjen.

Han sa at det er vanskelig å si om endringene som skjer nå ville ha skjedd uavhengig av menneskelig påvirkning.

Han ble også spurt om sammenhengen mellom klimaendringer og ekstremvær. Forskerne sier at det vil bli mer ekstremvær i framtiden som følge av klimaendringene.

– De sier at vi har hatt orkaner som er langt verre enn Michael, som nettopp har rammet oss, sa Trump, og fikk spørsmål om hva han la i «de».

Han svarte da at han mente «folk».

– Men hva med forskerne som sier at situasjonen er verre enn noen gang?

– Du må fortelle meg hvem disse forskerne er, for de har en veldig stor politisk agenda. Husk, også forskere har en politisk agenda, svarte Trump.

Besøker flomområdene

Mandag besøker presidenten delstatene Georgia og Florida, som begge ble hardt rammet av orkanen Michael.

Donald Trumps uttalelser kommer en uke etter at FNs klimapanel la fram en spesialrapport om hva som må til for å nå målet om maksimum 1,5 graders temperaturøkning sammenlignet med førindustriell tid.

Ifølge rapporten må verden gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt dersom målet skal nås, ifølge rapporten.

I rapporten sier forskerne at verden halvere utslippene (45 prosent kutt) i løpet av de neste ti årene, sammenlignet utslippene vi hadde i år 2010. Rundt år 2050 kan ikke verden slippe ut CO₂ i det hele tatt.