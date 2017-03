Trump trakk helsereformen: – Stort nederlag

– Det er et sviende og stort nederlag, sier Are Tågvold Flaten, redaktør for amerikanskpolitikk.nom til NRK.

Donald Trumps helsereform lå an til å tape med så mye som kanskje 30 stemmer, rapporterte storavisene The Washington Post og The New York Times. Få minutter før avstemningen, ringte Trump en reporter i Washington Post og fortalte at han trekker reformen.

– Etter å ha sett responsen på Trumps Obamacare-motstand i delstat etter delstat i 2016 er det utrolig å høre dette på hans 63. dag som president, sier Tågvold Flaten.

– Pinlig

– Det ville være pinlig å gå på et stort tap, så dette er det beste, tatt i betraktning at han ikke sikret seg nok stemmer, sier Tågvold Flaten.

Selv om Trump hadde fått gjennom reformen, ville den trolig ikke overlevd i senatet, mener eksperten. Der sitter nemlig flere moderate republikanere.

– Med en så konservativ pakke ville en uansett ikke kommet gjennom senatet. Kanskje endrer de heller på deler av reformen og tar ikke for seg en så stor helsereform, sier han.

Trump har varslet at arbeidet med en nye helsereform ikke vil bli gjenopptatt med det første.

– Ikke slutten

USA-korrespondent Gro Holm. Foto: NRK

NRKs USA-korrespondent, Gro Holm, tror likevel ikke at Trump gir opp helsereformen:

– Dette er ikke slutten for forsøket på å avskaffe Obamacare. Paul Ryan og den republikanske ledelsen i Representantenes hus kan komme tilbake med et nytt og bedre forberedt forslag. Eller de kan velge å plukke Obamacare fra hverandre bit for bit. Det er nok mindre sannsynlig fordi det er risikabelt å la velgere bli stående uten forsikring når det snart er valg, sier Holm.

Flertallsleder Paul Ryan i Representantenes hus erkjenner nederlaget, og sier at «dette er en skuffelse for oss. Vi hadde ikke nok stemmer i dag dessverre.»

Bommet på valg av fanesak

– Med tanke på at republikanerne i så mange år har snakket om dette, og kalt Trump for «the closer» og nå likevel ikke får med seg sine egne på et republikansk lovforlag, med en republikansk president, så er det et stort nederlag for en nyvalgt president, sier Tågvold Flaten.

Helsereformen, og avskaffelsen av Obamacare, har vært den store saken for Trump og republikanerne. USA bruker hele 18 prosent av bruttonasjonalproduktet på helse, mens nabolandet Canada bruker 11 og Norge 10 prosent. Også per innbygger bruker den amerikanske staten alene mer på helse per innbygger enn noe annet land i verden.

– Jeg ser nå at det allerede er diskusjoner om en annen sak han burde valgt istedenfor. Skattereform, for eksempel, som er en mer klassiske republikansk sak.

Presidenten selv møtte pressen på Det ovale kontor der han blant annet uttaler at Republikanerne nå trolig vil konsentrere seg om å få på plass en ny skattereform.