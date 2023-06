Trump tiltalt for over 30 punkt i dokumentsaka

31 av punkta Trump er tiltalt for handlar om forsettleg oppbevaring av nasjonal forsvarsinformasjon.

22 av punkta er merka med Top Secret. Dei skal ta for seg etterretningsinformasjon frå andre land. Eitt dokument skal handle om det amerikanske atomvåpenprogammet.

I tiltalen blir det også skrive at han skal ha heldt tilbake dokument med vilje.

Dei 31 punkta som handlar om forsettleg oppbevaring av nasjonal forsvarsinformasjon har ei strafferamme opp til tre år per tiltalepunkt.

Førstesida i tiltalen mot Trump.

Føderale styresmakter etterforskar Trump for handteringa av hemmelege dokument etter han forlét Det kvite hus i 2021.

Skal ha vist hemmelegstempla forsvarsdokument

Tiltalen skildrar to tilfelle der Trump skal ha vist hemmelegstempla forsvarsdokument til personar utan tryggleiksklarering etter at han hadde gått av som president.

I juli 2021, hadde Trump møte med ein skribent og ein forleggjar på golfklubben sin i Bedminster, New Jersey.

I tiltalen står det at Trump viste dei det han kalla ein «angrepsplan» som han sa forsvarsdepartementet hadde laga. Trump fortalde at planen var svært konfidensiell og hemmeleg.

Det er det amerikanske justisdepartementet som offentleggjer tiltalen mot Trump. Foto: Alex Brandon / AP

Det finst lydopptak av denne samtalen og han er gjeve att slik i tiltalen:

Trump: Sjå kva eg fann. Dette er angrepsplanen til (namn på forsvarsrepresentant).

Han sa han ønskt å angripe (Trump nemner eit land).

Er det ikkje utruleg? Eg har ein stor bunke med papir, og dette dukka nettopp opp.

Trump skal ifølge tiltalen også ha vist ein person frå ein av støttegruppene sine eitt gradert kart som viste militære operasjonar.

Flytta klassifiserte dokument

FBI-agentar tok seg i august 2022 inn i Trumps bustad Mar-a-Lago i Florida og fann rundt 13.000 dokument.

USA sitt nasjonale arkiv skulle ha alle desse dokumenta då han forlét Det kvite hus, og bad om å få dei tilbake frå Trump.

Dokument som blei funne i huset til Trump. Foto: DEPARTMENT OF JUSTICE / AP

100 av dokumenta var merkte som hemmelege. Dette sjølv om Trumps advokatar tidlegare hadde sagt at alle graderte dokument var overleverte til amerikanske styresmakter.

For to veker sidan vart det kjent at tilsette på Mar-a-Lago hadde blitt bedd om å flytte på dokument kort tid før FBI kom dit.

I tiltalen i dag kjem det fram at Trump sjølv skal ha flytta på klassifiserte dokument.

Det kjem også fram at han er tiltalt for å ha gitt falsk forklaring då han i ein vitneforklaring via advokatane sine at han hadde søkt grundig etter dokumenta myndigheitene var på jakt etter på Mar-a-Lago

Trumps bustad på Mar-a-lago. Foto: AFP

Kan benåde seg sjølv

Ifølge USA-ekspert og jurist Sofie Høgestøl er det mest interessante er at han ikkje samarbeida med FBI i utleveringa av dokumenta:

USA ekspert Sophie Høgestøl Foto: Geir Olsen / NTB

– Det kan vere straffbart i seg sjølv og det er kanskje ein av dei mest interessante delane i straffesaka mot han.

Trump har sagt at han skal stille til val i 2024.

– Han kan i utgangspunktet drive valkamp frå fengsel. Men straffesaker tar gjerne litt tid, fortel USA-ekspert og jurist Sofie Høgestøl.

Ho trur ikkje nødvendigvis at straffesaka er ferdig innan presidentvalet i 2024.

– Så er det nokon på republikansk side som seier at dei kjem til å benåde han. Det kan ein amerikansk president gjere.

Og viss Trump blir president att i 2024, kan han også benåde seg sjølv. Men først skal Trump møte i retten på tysdag.