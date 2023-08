Trump tiltalt for fjerde gong

Donald Trump er tiltalt for fjerde gong, i delstaten Georgia. Han er tiltalt for valfusk.

Ei mykje breiare etterforsking

Aktoratet i Atlanta-området sa i helga at dei kom til å presentere resultatet av etterforskinga si for ein storjury denne veka.

Denne tiltalen er på statleg nivå, og ikkje det føderale.

Det betyr at sjølv om Trump blir president neste år, kan han ikkje prøve å benåde seg sjølv dersom han skulle bli dømd i saka.

Politibilar utanfor Fulton Country rettshus måndag morgon. Foto: Brynn Anderson / AP

Distriktsdommar i Fulton County, Fanni T. Willis, har dei siste åra etterforska om Trump og hans allierte blanda seg inn i valresultatet i delstaten.

Andre etterforskingar av Trump har ført til tiltalar i New York, Florida og Washington D.C.

Men spennet i Georgia-saka ser ut til å bli mykje breiare, og inkludere skuldingar mot mange fleire enn berre Trump.

Nesten 20 personar har tidlegare fått beskjed om at dei kunne bli tiltalt for si rolle i valdramaet, melder The New York Times.

Viktige datoar for Trump neste år NOMINASJONSVAL I NEW HAMPSHIRE Dette er det første av mange.

KONFLIKT MELLOM VALKAMP OG RETTEN Eit viktig møte med veljarforsamlinga i Iowa skjer samtidig som rettsmøtet i æreskrenking-saka mot E. Jean Carroll.

NOMINASJONSVAL I NEVADA Eit spenningsmoment for Republikanarane.

SUPERTYSDAG 14 statar stemmer. Dette er nominasjonsvalet sin største dag.

START PÅ HYSJPENGE-SAKA Trump må vere til stades i retten når han skal forsvare seg mot skuldingane som involverer pornostjerna Stormy Daniels.

REPUBLIKANSK LANDSMØTE STARTAR Møtet der dei republikanske partimedlemma stadfestar sine kandidatar til president og visepresident går føre seg fram til 18. juli.

PRESIDENTVAL I USA Eit spenningsmoment for USA.

DERSOM RACKETEERING

I forkant av rettsmøtet skreiv The Wall Street Journal at Willis var venta å ta i bruk ei lov som blei innført for å felle mafiabossar i USA.

Denne gjer det ulovleg å drive med «racketeering», som laust sett kan omsettast til gangsterverksemd.

Distriktsdommar Fani Willis har ansvaret for saka i Atlanta, Georgia. Foto: Brynn Anderson / AP

Willis blei først kjent som aktor ved å leie slike søksmål, som er bygde på Georgia sin versjon av det føderale RICO-lovverket.

I 2021, då Willis først starta etterforskinga si, henta ho også inn ein av delstaten sine leiande ekspertar på feltet, skriv avisa vidare.

Ein tidlegare påtaleadvokat i New York, Mark F. Pomerantz, har tidlegare ønskt å ta ut ein slik tiltale mot Trump.

Han sa opp jobben i protest då det ikkje blei gjort, skriv The New York Times og viser til boka han publiserte i fjor.

Har truga med hemn

Trump er Republikanarane sin leiande kandidat til primærvalet 2024. Ut ifrå meiningsmålingane er det sannsynleg at han kjem til å gå opp mot Joe Biden til hausten.

Han har tidlegare langa ut mot dei som har kome med søksmål mot han, og skulda dei for å vere motiverte av politikk. Han har nekta straffskuld i alle søksmåla så langt.

– DERSOM DU GÅR ETTER MEG, KJEM EG ETTER DEG, tvitra han etter at den førre, føderale tiltalen blei kjend.

Fleire betjentar med hund sikra rettshuset før storjuryen samla seg der. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Etter å ha blitt sivilrettsleg dømd for seksuelt overgrep mot forfattaren E. Jean Carroll på 90-talet, kom Trump med eit motsøksmål om æreskrenking.

Søksmålet har blitt avvist av distriktsdommar Lewis Kaplan i Manhattan, melder avisa The Hill.

No skal dei to møtast i eit nytt æreskrenking-søksmål, av Carroll mot Trump, grunna nye utsegner ho meiner han har kome med. Denne er dagsett til januar 2024.