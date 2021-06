I sin første større tale etter at han gikk av som president, gikk Trump til angrep på Kina for koronapandemien.

– Alle land bør arbeide sammen og sende en regning på minst 10.000 milliarder dollar for å kompensere for skadene, sa Trump ifølge FoxNews.

10.000 milliarder dollar tilsvarer rundt 83.500 milliarder norske kroner, eller over 8 norske oljefond.

– Som et første skritt bør alle land slette all gjeld de har til Kina som en nedbetaling på erstatningene, sa Trump.

Den tidligere presidenten sa også at han mener at USA bør innføre en toll på 100 prosent for alle varer som importeres fra Kina.

– Gleder meg til 2024

I talen til det republikanske partiet i Nord-Carolina lørdag kveld flørtet Trump med muligheten for at han stiller til valg igjen.

– Jeg gleder meg til 2024, sa han fra talerstolen.

Men først vil han fokusere på å gjenerobre flertallet i Kongressen neste år, sa han.

– USAs overlevelse er avhengig av vår evne til å få valgt republikanere på alle nivåer, inkludert ved mellomvalget neste år, sa han i en tale som varte i nesten halvannen time på de lokale republikanernes årsmøte i Greenville i Nord-Carolina.

Ny fase møter

Seansen i Greenville ser ut til å være starten på en ny fase med folkemøter og andre offentlige tilstelninger for Trump, som fire måneder etter at han måtte forlate Det hvite hus, er avskåret fra å nå ut til sine tilhengere via sosiale medier.

Trump er permanent utelukket fra Twitter, og fredag besluttet Facebook å forlenge utelukkelsen av ham i to år.

Hans rådgivere er allerede i gang med å planlegge opptredener i Ohio, Florida, Alabama og Georgia for å støtte opp under kandidatene Trump velger å støtte, og fyre opp velgernes entusiasme.

Men noen republikanere er bekymret for at Trump-lojale kandidater skal sette partiets håp om å gjenvinne flertallet i Kongressen i fare.

Mens Trump nyter stor støtte i partiet, er han dypt upopulær blant andre viktige velgergrupper. Han tapte valget i fjor i stor grad fordi moderate republikanere i forstedene forlot partiet.

Laura Trump kunngjorde at hun ikke stiller til valg. Foto: Melissa Sue Gerrits / AFP

Svigerdatteren stiller ikke

I motsetning til de enorme massemøtene han holdt i store idrettshaller mens han var president, talte han lørdag til rundt 1200 deltakere ved restaurantbord i konferansesenteret i Greenville. Flere tusen fulgte talen som ble strømmet på internett.

Et lite øyeblikk overlot han scenen til sin svigerdatter Lara Trump, som selv er fra Nord-Carolina. Hun kunngjorde at hun ikke stiller til valg som senator i delstaten neste år, slik det har vært rykter om.

Straks etter ga Trump sin støtte til sin lojale tilhenger Ted Budd, en av mange kandidater til senatorvalget. Det var en kilevink til tidligere guvernør Pat McCrory, som har vært kritisk til Trumps påstander om at han i virkeligheten vant presidentvalget.

– Man kan ikke velge folk som allerede har tapt to valg og som ikke står for våre verdier, sa han.

Falske påstander

Først mot slutten av talen tok Trump opp valgnederlaget, som han kalte århundrets forbrytelse.

Siden han forlot Det hvite hus i januar, har han ustanselig fremmet den udokumenterte påstanden om at valget var stjålet.

Påstanden har utløst en bølge av forslag om å innskrenke stemmeretten i en rekke republikansk-styrte delstater, selv om påstandene om fusk er avvist i nesten 60 rettssaker, av flere republikanske guvernører og tjenestemenn i hans egen administrasjon og av en rekke omtellinger av resultatene.

Langet ut mot Biden

Trump brukte mye av talen til å lange ut mot president Joe Biden, som han kalte den mest radikale venstre-administrasjonen i historien.

– Mens vi samles her i kveld, blir landet vårt rasert rett foran øynene våre, sa han.

Talsmann for Demokratenes nasjonalkomité, Ammar Moussa, satte inn et slag mot Trump allerede før talen.

– Over 400.000 døde amerikanere, millioner av tapte jobber og farlig skjødesløs retorikk er tydeligvis ikke nok for at republikanerne bryter med en taperpresident som kostet dem Det hvite hus, Senatet og Representantenes hus, sa Moussa.

Mens han har måttet jobbe hardere for å høres, har Trump fortsatt full kontroll over det republikanske partiet. I en meningsmåling nylig sa 66 prosent av republikanerne at de gjerne ser at han stiller på nytt, selv om samme andel av alle amerikanere ikke vil at han stiller igjen.