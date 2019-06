Trump stoppet tre Iran-angrep i siste liten

– Det ville ikke ha vært et samsvarende svar på nedskytingen av en ubemannet drone.

– Jeg har ikke hastverk skriver den amerikanske presidenten Donald Trump på twitter fredag morgen lokal tid, som en begrunnelse for hvorfor han i siste minutt stoppet angrepet på Iran.

Trump skriver at han fikk beskjed om at så mange som 150 menensker kunne bli drept i angrep mot tre ulike innstallasjoner i Iran. Dette gjorde altså at han avlyste angrepet, som skulle være et svar på nedskytingen av en amerikansk drone i Hormuzstredet torsdag.

Den iranske utenriksministeren Javad Zarif har på Twitter sendt ut de nøyaktige koordinatene der dronen skal ha vært da den ble pekt ut som et mål.

Punktet ligger åtte kilometer innenfor det iranske territorialfarvannet.

At dronen var der da den ble pekt ut som mål, behøver ikke bety at den var der da den iranske raketten traff.

AVFYRING: Iranerne mener dette bildet viser øyeblikket da raketten ble skutt opp. Den var i stand til å nå fram til dronen i løpet av 40 sekunder. Foto: IRNA

Var høyt oppe

Dronen opererte i en høyde av omtrent 17 kilometer og skal ha blitt skutt ned av et rakettbatteri som sto omtrent 57 kilometer unna. Det gir en minste mulige rute for raketten på 60 kilometer. Hastigheten til raketten er i overkant av én og en halv kilometer per sekund.

Vi vet heller ikke sikkert hvor lang forsinkelse det var fra da dronen ble et mål og til raketten ble avfyrt. En RQ-4 Global Hawk har en topphastighet på 629 kilometer i timen.

DETTE MENER AMERIKANERNE: Kartet som kommer fra det amerikanske forsvaret skal vise at dronen oppholdt seg tolv kilometer unna iransk territorialfarvann da den ble rammet av raketten. Foto: Caroline E 1st Lt USAF USCENTCOM CCJ2 Donnal / AP

Funnet deler i havet

Iranerne sier de har plukket opp vrakdeler inne i iransk territorialfarvann. Slike vrakdeler kan bli spredd i et stort område etter at et fly blir ødelagt i luften.

Erfaring fra nedskytningen av MH17 over Ukraina i 2014 tilsier at vrakgods fra dronen kan ha havnet godt over ti kilometer fra rakettens treffpunkt.

KNUST: Den iranske revolusjonsgarden viste fram fredag formiddag det de mener er deler fra den nedskutte dronen. Deler de sier ble plukket opp i iransk territorialfarvann. Foto: IRIBNEWS

Amerikanerne mener at dronen var 34 kilometer unna det iranske fastlandet da den ble truffet.

US Central Command melder på Twitter at dronen ikke på noe tidspunkt hadde krenket iransk territorium.

I twittermeldingen fra amerikanerne er det et bilde av det som skal være nedskytningen. Bildet ser ut til å være fra et militært sensorsystem. I bildet er det en dato og tid markering. Markeringen viser 19. juni klokken 23.39.26. Dette er militær Zulu-tid, som er det samme som GMT.

MEGET DYR: En RQ-4 Global Hawk står i en hangar ved en amerikansk flybase i De forente arabiske emirater. Det er en slik som ble skutt ned. Innkjøpsprisen er over én milliard kroner. Foto: DARNELL T. CANNADY / AFP

Kunne flydd langt

Tidssonen i Iran er 4,5 timer foran GMT. Når den iranske utenriksministeren opplyser at dronen ble identifisert som et mål klokken 04.05, så betyr det at det skjedde klokken 23.35.00 GMT.

Det vil si over fire minutter før det amerikanske bildet ble tatt.

På fire minutter kan en RQ-4 bevege seg nesten 42 kilometer. Uansett har USA krenket iransk territorium dersom dronen på et tidspunkt oppholdt seg på de koordinatene som iranerne oppgir.

Kunne skutt ned amerikansk fly også

En representant for den iranske revolusjonsgarden sier at Iran på samme tidspunkt også kunne ha skutt ned et amerikansk overvåkingsfly.

– Sammen med dronen var det også et amerikansk overvåkingsfly av typen P-8 med 35 personer om bord. Det flyet kom også inn i vårt luftrom og vi kunne ha skutt det ned, men det gjorde vi ikke sier Amirali Hajizadeh, leder for luftforsvarsavdelingen i revolusjonsgarden, i følge nyhetsbyret Tasnim.

Normal besetning på en P-8 er ni personer, så det er uklart hvor iranerne får tallet 35 fra.