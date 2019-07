Trump sto foran presidentsegl med hammer, sigd og golfkøller

Da president Donald Trump skulle holde tale for en konservativ ungdomsorganisasjon var presidentseglet på veggen bak ham ikke det vanlige, skriver Washington Post som først la merke til blemmen.

Ved første øyekast så det ut som det tradisjonelle presidentseglet med påskriften «E pluribus unum», og den amerikanske ørnen som holder en olivengren i den ene kloen og piler i den andre.

I stedet står det «45 Es un Títere», som ifølge New York Times betyr «45 er en dukke». Donald Trump er USAs 45. president.

Her kan man sammenligne de to presidentseglene Foto: KAREN BLEIER / AFP og JONATHAN ERNST / REUTERS

Det falske seglet har flere elementer som ikke stemmer overens med det ekte seglet.

Det viser en tohodet ørn, slik som ørnen i det russiske riksvåpenet.

Ørnen holder golfkøller i den høyre kloen, og en bunke sedler i den andre.

I tillegg bærer skjoldet over ørnens bryst det kommunistiske symbolet med hammer og sigd.

Her kan man se den tohodede ørnen i det russiske våpenskjoldet. Foto: MISHA JAPARIDZE / Ap

Fikk sparken

Til Washington Post uttaler en representant for den konservative ungdomsorganisasjonen Trump talte for, Turning Point USA, at de ikke vet hvordan seglet havnet på skjermen, men at det mest sannsynlig var en tabbe som skjedde i siste liten.

– Jeg tror ikke det lå noe ondsinnet bak det, uttalte talsmannen til Washington Post.

Likevel ble det ikke utvist nåde for personen i videoteamet som skal ha vært ansvarlig for hendelsen, og vedkommende ble sparket, skriver BBC.

Skaperen av seglet er svært overrasket

Mannen bak det falske seglet skal ifølge Washington Post være en 46 år gammel grafisk designer ved navnet Charles Leazott.

Og han skal ha vært svært overrasket da han på torsdag oppdaget at det hadde blitt brukt.

– Det har vært kaos, sier han til avisen.

Han sier til New York Times at han lagde seglet for litt over et år siden på grunn av frustrasjon med presidenten.

Men han mener at det ikke var et uhell at seglet dukket opp på monitoren bak presidenten.

– Dette er noe du må lete etter, sier han til Washington Post.