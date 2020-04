Trump stanser all innvandring til USA

Det opplyser presidenten på Twitter natt til tirsdag norsk tid.

– I lys av angrepet fra den usynlige fienden, så vel som behovet for å beskytte jobbene til våre storartede amerikanske borgere, vil jeg signere en presidentordre om å midlertidig stoppe innvandringen til USA, skriver Trump i en tweet.

Ifølge amerikanske medier er det uvisst hvilket rettslig grunnlag Trump vil bruke til å stanse all innvandring, og hvor lenge han ønsker å stanse innvandringen. Det hvite hus har også avvist å kommentere saken overfor nyhetsbyrået Reuters.

Å begrense innvandring til USA har lenge vært en av Trumps kampsaker. Kritikere mener presidenten nå bruker pandemien for å få gjennomført sine egne politiske mål.

Under valgkampen i 2016 lovet han velgerne å bygge en grensemur mot Mexico for å holde uønskede innvandrere ute. I januar fikk Trump tillatelse til å bruke 3,6 milliarder dollar av USAs forsvarsbudsjett til å bygge en mur langs grensen.

USA er allerede enig med Canada og Mexico om å forlenge restriksjonene på reiser mellom landene som ikke blir ansett som nødvendige fram til midten av mai.

USA har også innført restriksjoner på innreise fra flere europeiske land.

Får kritikk

Flere politikere fra Det demokratiske partiet har alt markert sin motstand mot presidentens beslutning.

Senator Amy Klobuchar, som i begynnelsen av mars trakk seg fra Demokratenes nominasjonskamp, kritiserer Trump på Twitter.

KRITISERER TRUMP: Senator Amy Klobuchar. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

– Mens landet vårt kjemper mot pandemien og arbeidere risikerer livene sine, angriper presidenten innvandrere og legger skylden for sine egne feil på andre, skriver hun.

Også en av de andre som ønsket å utfordre Trump i presidentvalget, Julián Castro, er kritisk.

– Stanser du all innvandring, skaper du et hull i vår nasjons allerede svekkede økonomi. For en dum avgjørelse, skriver Castro på Twitter.

Både Klobuchar og Castro mener presidenten heller burde fokusere på å øke testkapasiteten i USA.

Over 42.000 døde

Ifølge anerkjente Johns Hopkins University har USA nå over 787.000 bekreftede tilfeller av koronavirus. Over 42.000 amerikanere er døde.

Likevel har flere guvernører tatt til orde for at samfunnet bør åpnes opp igjen. Georgias republikanske guvernør, Brian Kemp, håper at en rekke forretninger som har vært stengt som følge av pandemien, kan åpnes igjen allerede på fredag.

Guvernørene i Alaska, Tennessee, Sør-Carolina, Illinois og Louisiana har også uttalt at de nå vurderer å åpne deler av samfunnet igjen.