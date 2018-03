Trump sparker minister

Donald Trump kom med kunngjøringen onsdag kveld norsk tid.

– Jeg er stolt av å kunngjøre at jeg vil nominere den høyt respekterte admiralen Ronny L. Jackson som ny minister for saker angående krigsveteraner. I mellomtiden vil Robert Wilkie være konstituert minister, skriver presidenten på Twitter.

– Jeg er takknemlig for tjenesten David Shulkin har tjent landet vårt og våre fantastiske veteraner, skriver Trump videre.

Den nye ministeren har til nå vært lege for presidenten i Det hvite hus.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skal ha misbrukt midler

Anonyme kilder varslet tidligere denne uken at Trump planla å sparke Shulkin. Årsaken var en intern rapport som viste at ministeren blant annet skal ha tatt imot gaver i form av billetter til tennisturneringen Wimbledon, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau kommer det også fram at Shulkins ansatte har forfalsket parpirer som rettferdiggjør at ministeren tok med kona på en reise i Europa på skattebetalernes regning.

Shulkin, som også er tidligere lege, har vært den første ikke-veteranen som leder departementet. Da han ble valgt inn i februar i fjor, ble han omtalt for å ha en mer moderat tilnærming for departementet enn hva Trump foreslo under valgkampen.

Flere utskiftninger

Det har vært flere utskiftninger i Trumps stab den siste tiden. Forrige torsdag kunngjorde presidenten at H.R. McMaster er ferdig som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, og blir erstattet av John Bolton.

Les også: Dette er Trumps nye sikkerhetsrådgiver

Nyheten om at McMaster slutter kom halvannen uke etter at Trump kunngjorde at utenriksminister Rex Tillerson hadde fått sparken.

Disse har sluttet under Trump 23 bilder Sally Yates Steven Senne / AP Michael Flynn Susan Walsh / AP Katie Walsh Cliff Owen / Ap James Comey J. Scott Applewhite / AP Mike Dubke Andrew Harnik / AP Kathleen "KT" McFarland Jason DeCrow / Ap Walter Shaub MARK WILSON / AFP Sean Spicer Pablo Martinez Monsivais / AP Anthony Scaramucci Pablo Martinez Monsivais / AP Reince Priebus Evan Vucci / AP Steve Bannon MORITZ HAGER / Reuters Sebastian Gorka JOSHUA ROBERTS / Reuters Tom Price Manuel Balce Ceneta / AP Omarosa Manigault Seth Wenig / AP Dina Powell Jim Bourg / Reuters Rick Dearborn AARON P. BERNSTEIN / Reuters Brenda Fitzgerald HANDOUT / Reuters Rob Porter NICHOLAS KAMM / AFP Rachel Brand Jose Luis Magana / AP Hope Hicks J. Scott Applewhite / AP Gary Cohn Aaron Bernstein / Reuters Rex Tillerson Pius Utomi Ekpei / AFP H.R. McMaster Brendan Mcdermid / Reuters