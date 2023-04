I kveld klokken 20.15 norsk tid skal USAs tidligere president stå ansikt til ansikt med dommeren i retten i New York. Politiet er forberedt på uro.

Det er ventet at Trump vil komme til rettsbygningen rundt klokka 19 norsk tid.

Få timer før rettsbehandlingen starter ble det klart at Trump ber om at rettsbehandlingen flyttes til Staten Island. Det skriver han på sin egen plattform Truth Social.

Den tidligere presidenten hevder blant annet at dommeren på Manhattan er kjent som en Trump-hater.

En tidligere aktor sier til Bloomberg at Trump ønsker at saken flyttes til Staten Island fordi han håper å møte en mer Trump-vennlig jury der. Fordi bydelen har flere republikanske velgere enn Manhattan.

Amper stemning utenfor rettslokalet tirsdag. Foto: CAITLIN OCHS / Reuters

Forbereder seg på demonstrasjoner

Utenfor rettsbygningen på Manhattan forbereder politiet seg på at demonstrasjoner fra både tilhengere og motstandere av Donald Trump vil øke i omfang.

Det er en gryende amper stemning mellom grupperingene utenfor rettslokalet i New York tirsdag ettermiddag norsk tid.

NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgaas er på plass utenfor rettsbygningen. Hun forteller at det allerede har vært sammenstøt mellom demonstranter.

– Det er veldig høy stemning her og folk er veldig sinte. Det har allerede vært sammenstøt mellom demonstranter, men politiet forsøker å holde tilhengere og motstandere fra hverandre, sier Bjørgaas.

Et stort presseoppbud er på plass utenfor rettsbygningen på Manhattan. Foto: TOVE BJØRGAAS / NRK

Også bilder sendt ut av Reuters og andre nyhetsbyråer viser «noe håndgemeng» mellom tilhengere og motstandere av Trump.

35.000 politifolk satt i alarmberedskap i New York. Borgermester Eric Adams advarte mandag folk mot å være voldelige og ba dem om å «kontrollere seg selv».

Rettsbehandlingen trekker også til seg journalister fra hele verden.

– Det er utrolig mange pressefolk her. jeg tror aldri jeg har sett så mange journalister på et sted før, sier Bjørgaas.

Tove Bjørgaas utenfor rettsbygningen i New York. Du trenger javascript for å se video. Tove Bjørgaas utenfor rettsbygningen i New York.

Spenning før Trumps tale i natt

Trumps plan er å forlate New York raskt etter rettsmøtet. Flyet hans står klart til å frakte ham hjem til Florida.

Donald Trump på vei inn i Trump Tower etter ankomst New York mandag kveld. Foto: DREW ANGERER / AFP

Der skal den tidligere presidenten holde en TV-tale etterfulgt av en pressekonferanse klokken 0215 norsk tid natt til onsdag.

Det er usikkert hvordan Donald Trump vil ordlegge seg. Det er frykt for at hans mest ihuga tilhengere vil intensivere protestaksjonene.

Første av flere rettssaker

Trump er under etterforskning for flere forhold, men det ble hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels som får ham til retten først.

Ifølge CNN skal saken dreie seg om mer enn hysjpenger og at tiltalen skal være på rundt 30 punkter.

Rettssaken i New York skjer samtidig som påtalemyndigheten i delstaten Georgia vurderer å reise sak mot Trump for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i 2020.

Samtidig er justisdepartementet i gang med en gransking av Trumps besittelse av graderte dokumenter etter at han forlot Det hvite hus.

Tilhengere av Trump utenfor Trump Tower i New York. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Rettsmøtet tirsdag kveld kan altså vise seg å være det første i en rekke som venter mannen som ønsker å bli president for andre gang i valget neste år.

De mange rettssakene kan stanse Trumps planer.

«Hysjpenger»

Bakgrunnen for at Trump tirsdag kveld norsk tid får en tiltale kunngjort av en dommer, er den såkalte «hysjpenger-saken».

Den går ut på at en måned før presidentvalget i 2016, skal den tidligere advokaten til Trump, Michael Cohen, ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespiller Stormy Daniels.

Stormy Daniels. Foto: Markus Schreiber / AP

Pengene skal ha blitt betalt for å sørge for at hun ikke snakket om et påstått seksuelt forhold til den tidligere presidenten i 2006.

Michael Cohen hevder at pengene kom fra hans egen lomme, og at han på et senere tidspunkt fikk de tilbake av Trump.

Det er usikkert om pengene kom fra valgkampfinansieringen.

Da kan det i så fall være brudd på loven om valgkampfinansiering, og at pengene var et forsøk på hindre opplysninger som kunne skade valgkampen til Trump i 2016.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg i 2018 skyldig i å ha betalt hysjpenger til to kvinner som sier de har hatt sex med Trump.

Tidligere advokat til Trump, Michael Cohen. Foto: EVN/NRK

Han var i mange år Donald Trumps advokat og fikser. En som sørget for at vanskelige problemer «forsvant».

Han har også hevdet at utbetalingene var på ordre fra Donald Trump.

Kan Donald Trump havne i fengsel? Han anklages blant annet for å ha betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for å ikke avsløre at de skal ha hatt sex. Er det hun som kan stoppe han fra å bli president igjen? Du trenger javascript for å se video. Kan Donald Trump havne i fengsel? Han anklages blant annet for å ha betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for å ikke avsløre at de skal ha hatt sex. Er det hun som kan stoppe han fra å bli president igjen?

Oppfordret til protest

Da Donald Trump ankom New York mandag kveld norsk tid, var horder av tilhengere og motstandere på plass utenfor Trump Tower.

Hovedpersonen vinket i tilhengerne sine i det han gikk ut av en av de sorte bilene i kortesjen, før han entret Trump Tower der han tilbrakte natt til tirsdag.

I helgen gikk Trump hardt ut på sin egen sosiale medier-plattform «Truth Social». Der ba han tilhengerne om å protestere og hevdet at han ville bli arrestert på tirsdag.

– Protester, ta landet vårt tilbake! skrev han og oppfordret folk til å protestere.

Trump beskrev etterforskningen som en «politisk heksejakt», og får støtte fra flere republikanere som mener det samme.

Tilhengere av Trump utenfor Trump Tower der den tidligere presidenten bodde natt til tirsdag. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Søndag møtte flere opp ved huset hans i Florida for å vise støtte til ekspresidenten, med bannere og plakater.

At etterforskningen av Donald Trump skal være politisk motivert, mener i underkant av halvparten av amerikanerne. Men et flertall sier at anklagene mot ham er troverdige.