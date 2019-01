Trump slår tilbake mot demokratene

Det er først og fremst den nye lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som er målet for serien av twitter-meldinger presidenten sendte ut søndag.

– Nancy har oppført seg så irrasjonelt, og har beveget seg så langt til venstre, at hun nå offisielt har blitt en radikal demokrat, skriver president Donald Trump.

Han skriver også at Pelosi er så redd for venstrekreftene i partiet at hun har mistet kontroll. Som avslutning på en av meldingene legger han inn følgende til Pelosi som er fra California:

– Rydd opp i gatene i San Francisco. De er frastøtende.

NANCY PELOSI: Hun er nå den mektigste kvinnen i Washington, D.C. Presidenten beskylder henne for å bare tenke på valget i 2020, og ikke på det som er viktig. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Forkastet i forkant

Forslaget Trump kom med i går kveld, handlet som ventet om penger til grensemur i bytte mot noe demokratene virkelig ønsket. Det han tilbød var blant annet at 700.000 mennesker skulle få beskyttelse mot deportasjon. Det er de såkalte «drømmerne» som kom til landet ulovlig, men før de var myndige.

Informasjon om hva presidenten ville si, ble lekket til pressen i forkant.

Før presidenten nådde talerstolen hadde Nancy Pelosi sagt at dette ikke var mye til tilbud.

– Det er en «non-starter», det er bare en samling av forslag vi tidligere har forkastet, skrev Pelosi.

Hun la til senere på Twitter at det som var originalt i Trumps forslag ikke var bra og det som var bra, ikke var originalt.

EN AV DRØMMERNE: Beskyttelsen de fikk i 2012 gir dem mulighet til å studere og arbeide. De kan heller ikke bli deportert. Trump har forsøkt å avslutte DACA, og det er nå usikkert om Høyesterett kommer til å behandle saken. Foto: KYLE GRILLOT / Reuters

Beskyttet av retten

Demokratene mener tilbudet om å gi beskyttelse mot deportasjon ikke har noen verdi.

Bakgrunnen er at Trump tidligere har forsøkt å ta fra dem beskyttelsen de fikk under president Barack Obama, men da ble han stoppet av rettsapparatet. «Drømmerne» er derfor beskyttet uansett, dersom ikke Høyesterett bestemmer noe annet, skriver Washington Post.

Det mange av demokratene virkelig ønsker, er å gi «drømmerne» permanent opphold og en mulighet til å få statsborgerskap.

HAR INNFLYTELSE: Den konservative kommentatoren Ann Coulter når mange med sine tanker og blir hørt av Donald Trump. Hun har gjentatte ganger krevd at presidenten holder det han lovte i valgkampen. Foto: MARK RALSTON / AFP

Representanter fra det som beskrives som den harde kjernen til Donald Trump, er også motstandere av tilbudet. De mener det betyr at ulovlige immigranter får amnesti.

– Trump foreslår amnesti. Vi stemte på Trump, og fikk Jeb, skrev Ann Coulter på Twitter.

Står kanskje steilt mot muren

– Lytt til hva jeg sier, vi skal ikke ha en mur, sa Nancy Pelosi 4. januar.

– Muren er umoralsk, og den fungerer ikke, la Pelosi til.

VILLE GI TRUMP EN MUR: Under forhandlinger med presidenten i januar i fjor, la mindretallslederen i Senatet, Chuck Schumer, penger til muren på skrivebordet til Trump. Forslaget ble til slutt forkastet. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

Demokratene har gjentatte ganger sagt at de er tilhengere av bedre grensesikkerhet, og at de er villige til å forhandle om dette.

De har tidligere kommet med tilbud som ville ha ført til at Trump fikk hele 25 milliarder dollar til mur og annen grensesikkerhet.

Kravet nå er at presidenten først avslutter den pågående «shutdown», den delvise nedstengningen av det amerikanske statsapparatet, så kan de forhandle. Pelosi gjentok dette kravet i dag.