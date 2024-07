Etterforskarar har undersøkt to telefonar og to laptopar som tilhøyrde Thomas Matthew Crooks, gjerningsmannen bak angrepet på Donald Trump i Pennsylvania laurdag.

Søkehistorikken hans kan vitna om at han var interessert i kjende og mektige personar, ifølge FBI, skriv The New York Times.

Donald Trump blir eskortert av scenen under skytinga. Du trenger javascript for å se video. Donald Trump blir eskortert av scenen under skytinga.

Søkte på politikarar i forkant

I forkant av attentatet søkte Crooks på bilete av Donald Trump, president Joe Biden, og andre kjende politikarar. Det sa FBI og Secret Service under ein brifing med kongressmedlemmar onsdag.

I søkeloggen til Crooks dukka mellom anna USAs justisminister Merrick Garland og FBI-sjef Christopher A. Wray opp. Det gjorde også eit medlem av det britiske kongehuset.

Det var Thomas Matthew Crooks som skaut mot Donald Trump under eit valarrangement i Pennsylvania laurdag kveld. Bilete var tatt i 2020. Foto: Bethel Park School District / AP

20-åringen søkte også på tidspunkta Donald Trump skulle vera til stades på valkamparrangementet i Pennsylvania og på datoane for landsmøtet til Demokratane i Chicago.

Under etterforskinga har det likevel ikkje dukka opp teikn på at Crooks var særleg oppteken av politikk og ideologi.

Crooks søkte også opp «alvorleg depresjon», noko som kan tyda på at han var deprimert, ifølge FBI.

Etterforskarane er forundra over mangelen på bevis på dei to telefonane, skriv The New York Times.

Ingen klart motiv

Under møtet mellom kongressmedlemmane og FBI blei det klart at politiet ikkje har funne teikn til at Crooks hadde medsamansvorne eller var i kontakt med utanlandske aktørar.

Gjerningspersonen jobba på ein gamleheim, og var ikkje kjend for politiet frå tidlegare.

Sjølv om han var registrert republikanar, har tidlegare klassekameratar av Crooks sagt at dei ikkje har høyrt han gje uttrykk for nokon politisk ideologi.

Gjerningspersonen blir observert på eit tak like før han byrjar å skyta. Du trenger javascript for å se video. Gjerningspersonen blir observert på eit tak like før han byrjar å skyta.

Etterforskarane har ikkje funne spor som kan tyda på at handlinga var politisk eller ideologisk motivert, då dei undersøkte huset som Crooks delte med foreldra sine.

Under møtet sa ein FBI-topp at dette er «verdt å merka seg», fordi dei fleste som tyr til politisk vald etterlèt seg spor som kan seia noko om politiske synspunkt.

Tok imot pakke med «farleg materiale»

I månadane før drapsforsøket fekk Crooks fleire pakker merka med «farleg materiale», heiter det i eit skriv frå FBI som The New York Times har fått tak i.

Det skal mellom anna dreia seg om tre eksplosive gjenstandar.

Gjerningspersonen ligg livlaus på taket, etter å ha fyrt av fleire skot mot Donald Trump. Foto: Twitter

Ein av gjenstandane blei funne heime hos gjerningspersonen, og dei to andre i bilen hans som sto parkert i nærleiken av arrangementet kor Trump var til stades.

Identifiserte skyttaren før skota

To Secret Service-agentar identifiserte den væpna mannen som mistenkeleg rundt ein time før han skaut, men mista sporet av han. Det kom fram under brifinga onsdag, då etterforskarane gjekk gjennom hendingsgangen til attentatet.

Gjerningspersonen blei igjen observert av ein Secret Service-agent om lag tjue minutt før skytinga.

Då oppheldt Crooks seg på taket av ein bygning i nærleiken, som tidlegare var vurdert som ei sikkerheitstrussel av Secret Service.

Secret Service-sjef Kimberly Cheatle (ved talarstolen) seier ho ikkje vil trekka seg etter attentatet mot Donald Trump. Foto: Andy Manis / AP / NTB

Denne informasjonen skal ha ført til at fleire senatorar vart opprørte og forlèt telefonmøtet, skriv The New York Times.

«Sjefen for Secret Service må gå», skreiv den republikanske senatoren for Wyoming, John Barrasso på X i etterkant av møtet.

Ein av Trump sine valkampleiarar, Chris LaCivita, har også sagt Secret Service-sjef Kimberly Cheatle burde trekka seg.

Cheatle sa til ABC News tidlegare denne veka at ho ikkje kjem til å trekka seg. Måndag skal ho vitna framfor Kontrollkomiteen i Representantanes hus.