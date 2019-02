Trump skal snakke om grensesikkerhet

Representantenes hus vedtok torsdag budsjettavtalen for grensesikkerhet og sendte den videre til president Donald Trump, som er ventet å signere den.

Trump har inntil nå vært svært skeptisk til budsjettavtalen fordi den ikke inneholder de 5,7 milliarder dollarene han ønsker til å bygge mur langs grensa.

Budsjettavtalen inneholder tiltak for 1,7 milliarder dollar til en rekke tiltak langs grensen.

URIX forklarer: Fire grunner til at Trumps kriseerklæring om grensesikkerhet er omstridt

Samtidig bekreftet Det hvite hus at Trump derfor i tillegg kommer til å erklære nasjonal krisetilstand, og dermed omgå Kongressen for å kunne få realisert muren han har lovet tilhengerne sine siden valgkampen.

Det er ventet at Trump vil holde en pressekonferanse utenfor Det hvite hus cirka klokken 16.30.

Temaet for pressekonferansen er «nasjonal sikkerhet og den humanitære krisen ved den sørlige grensen».

– Forakt for rettsstaten

Trumps beslutning ble raskt møtt med kritikk fra Demokratenes leder av Representantenes hus Nancy Pelosi.

– Presidenten tar en snarvei utenom kongressen. Vi vil se på hva slags mottiltak vi kan komme med, sier Pelosi.

Hun mener dette er en krise Trump har funnet på. Pelosi sa på en pressekonferansei Washington D.C. at hun føler dyp uro og forferdelse over det som har skjedd.

– Dette er nok en demonstrasjon av president Trumps klare forakt for rettsstaten. Dette er ikke en krise, og presidentens forsøk på å piske opp frykt, gjør det ikke til en krise, sier de og gjør det klart at Kongressen vil forsvare sin konstitusjonelle rolle som bevilgende myndighet, sa de to i en felleserklæring.

Varsler resolusjon

Selv om Trump erklærer nasjonal krise, vil det trolig komme flere humper i veien før muren kan bli realisert.

En rekke ledende demokrater forteller til Washington Post at en resolusjon vil komme innen få dager der de vil be Kongressen oppheve erklæringen.

Hvis Representantenes hus vedtar resolusjonen, vil det tvinge det republikanske flertallet i Senatet til å ta stilling til den innen 15 dager. Vinner resolusjonen fram både i Representantenes hus og i Senatet, kan Kongressen oppheve presidentens erklæring, men da kun hvis Trump ikke legger ned veto.