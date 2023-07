Carlos De Oliveira, ein tilsett som jobba med vedlikehald av feriebustaden til Donald Trump, er no ein del av den utvida tiltalen mot Trump.

Ifølge tiltalen, ført i pennen av spesialetterforskar Jack Smith, skal De Oliveira ha hjelpt den tidlegare presidenten med å øydelegge dokument for han.

Den lojale arbeidaren skal ha jobba for Trump i om lag 20 år. Han begynte å jobbe som bilbetjent, men fekk i 2022 jobb som eigedomsarbeidar for den tidlegare presidenten. Det melder The Washington Post.

Frå før av er assistenten til Trump, Walt Nauta, også tiltalt for å ha hjelpt Trump med å gøyme unna dokument for FBI.

Walt Nauta jobba som militærbetjent i for Donald Trump i Det kvite hus. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Både Trump og Nauta erklærte seg uskuldige i den første tiltalerunden i juni.

Nauta er marineveteran, og jobba som militærbetjent i Det kvite hus under presidentperioden til Trump. Då Trump forlèt presidentposten, følgde Nauta med han, og begynte å jobbe som hans personlege assistent.

Ifølge tiltalen, finst det videoopptak av Nauta som flytter på boksar med dokument i Trumps feriebustad.

Slette videoopptak

Trump og hans no to medsamansvorne, Nauta og De Oliveira, skal i tillegg ha bedt ein tredje tilsett ved feriebustaden i Mar-a-Lago om å slette eit videoopptak.

Forsøket på å få sletta overvakingsmateriale, førte til at dei tre no blir skulda for å ha hindra etterforskinga.

Dei hemmelege dokumenta skal ha blitt oppbevart i boksar på mellom anna eit baderom, eit soverom, på eit kontor og i eit lager. Foto: Justisdepartementet i USA / Reuters

Avviser skuldingane

Trump sjølv har konsekvent avvist skuldingane, og går hardt ut mot både spesialetterforskar Jack Smith og Justisdepartementet på den sosiale plattforma si Truth Social.

– Advokatane mine hadde eit produktivt møte med Justisdepartementet i dag tidleg, og forklarte i detalj at eg ikkje gjorde noko gale.

Det skreiv Trump på Truth Social etter at den utvida siktinga blei kjent.

Trump skal ha prøvd å få sletta overvakingsbilete frå eigedommen hans Mar-a-Lago i Florida. Foto: Steve Helber / AP

Trump er frå før tiltalt for å ha oppbevart om lag 13.000 hemmelege dokumet i bustaden sin i Mar-a-Lago i Florida. I juni blei det kjent at Trump er tiltalt på over 30 punkt.

Han er tiltalt for å ha oppbevart nasjonal forsvarsinformasjon og for å ha prøvd å forhindre etterforskinga, skriv CNN.

Hevdar tiltalen er politisk

Ein talsperson for Trump meiner at dei nye skuldingane «berre er ytterlegare desperate forsøk» av administrasjonen til president Joe Biden på å «sjikanere president Trump og dei rundt han» og å påverke presidentvalkampen i 2024.

I tillegg viser Trump stadig til Joe Biden, som også har hatt dokument heime hos seg:

– Kva skjedde med skurken Joe Biden si dokumentsak? Han hadde 20 gonger fleire boksar enn meg, og han var ikkje dekt av lova om arkiva til presidenten. Eg var!

Det skriv Trump på Truth Social i etterkant av utvidinga.

Biden blir også etterforska av Justisdepartementet for å ha oppbevart graderte dokument, men har ifølge seg sjølv samarbeidd «fullt og heilt» heile vegen.

Saka blir framleis etterforska. Han har førebels ikkje blitt tiltalt.

Tidlegare saker

Dette er ikkje første gong Trump har fått brev frå spesialetterforskar Jack Smith og Justisdepartementet.

Tidlegare i juli fekk Trump beskjed om å melde seg til ein jury. I brevet kom det fram at han er mål i etterforskinga av storminga av Kongressen, som skjedde 6. januar 2021.

Jacob Chansley har blitt ein kjent figur etter storminga av Kongressen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump er også tiltalt i «hysjpengesaka», kor han skal ha betalt hysjpengar til pornoskuespiller Stephanie Clifford i forkant av presidentvalet i 2016.

Clifford skal ha skrive under på ei tausheitserklæring, som i sin tur skulle hindre svekking av Trump sitt presidentkandidatur.

Det strir med reglande for valkampfinansiering, i tillegg til at han er tiltalt for å jukse med rekneskapen, då han førte utbetalinga som «juridiske utgifter».

Trump er også saksøkt i eit sivilt søksmål.

Skribenten E. Jean Carroll skulda i 2019 Trump for seksuelt overgrep i ein artikkel publisert i New York magazine. Trump avviste skuldingane, og blei saksøkt av Carroll for æreskrenking. Han tapte saka, og måtte betale både erstatning og oppreising.

E. Jean Carroll møtte i retten i april. Ho fekk fem millioner dollar i erstatning og oppreising. Foto: Seth Wenig / AP

Rettssak før valet

De Oliveira skal møte i retten og svare på dei nye skuldingane måndag morgon.

Det er usikkert om den nye tiltalen vil endre tidspunktet på rettssaka mot Trump, men førebels er ho venta å starte i slutten av mai neste år.

I så fall startar rettssaken mindre enn eit halvt år før presidentvalet i november og før det republikanske partiet formelt har valt kandidaten sin. Det skal skje på eit landsmøte i juli.

Trump ligg førebels best an i koppelet av kandidatar som har meldt seg.