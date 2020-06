– Jeg vil sette inn det amerikanske forsvaret og raskt løse problemet. Jeg handler raskt og effektivt for å beskytte hovedstaden vår, Washington D.C. Det som skjedde i byen forrige natt var en skam, sa president Donald Trump på en pressekonferanse mandag 1. juni.

Presidenten var opprørt over de voldsomme demonstrasjonene mot rasisme og politivold, som spredde seg fra by til by. Selv var han på nattetid blitt skysset ned i tilfluktsrommet i Det hvite hus da situasjonen utenfor tilspisset seg.

Trump mente sterkere lut måtte til. Han krevde at 10.000 soldater fra de ordinære militærstyrkene, og ikke bare reservesoldatene fra Nasjonalgarden, ble satt inn for å gjenopprette ro og orden. Et krav som vakte nasjonal fordømmelse.

Detaljene om hva som skjedde i kulissene, har nå startet å sive ut i amerikanske medier.

Opphetet møte

Møtet i Det hvite hus hvor presidenten kom med kravet om å sette inn militærstyrker, ble svært opphetet, melder CBS News.

Forsvarsminister Mark Esper, justisminister William Barr og forsvarssjef Mark Milley skal alle ha protestert mot ideen. Visepresident Mike Pence skal ha støttet Trump, opplyser ikke-navngitte tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet til avisen The Washington Post.

For at amerikanske soldater skal kunne mobiliseres på amerikansk jord kreves det at presidenten aktiverer Insurrection Act. Dette er en lov fra 1807, som er blitt brukt 19 ganger, men aldri i så utstrakt grad som Trump ønsket.

Esper og Milley argumenterte for at vilkårene i loven ikke var til stede, og at utplassering av kampsoldater i gatene ville være et svært uklokt trekk.

Trump var ikke overbevist, ifølge rapportene.

– Vi trenger å ta kontroll over gatene. Vi trenger 10.000 soldater her (i Washington, D.C., red.anm.). Jeg ønsker det nå! sa presidenten ifølge The Washington Post.

At presidenten ønsket å sette inn ordinære kampsoldater i gatene, vakte protester. Her vokter reservesoldater fra Nasjonalgarden en fredelig meningsytring i Washington, D.C. lørdag 6. juni. Foto: Alex Brandon / AP

Ordre om å dominere

Deretter ble det holdt en telefonkonferanse med landets guvernører.

– Dere må dominere. Hvis dere ikke dominerer, kommer dere til å kaste bort tiden deres. De kommer til å kjøre over dere, og dere kommer til å se ut som en gjeng idioter, skal Trump ha sagt til guvernørene, ifølge et lydopptak som CBS News og The New York Times fikk tilgang til.

– Dere er nødt til å arrestere folk, dere må stille dem for retten og de må havne i fengsel i lange perioder, fortsatte han.

Forsvarsminister Mark Esper oppfordret guvernørene som inntil da ikke hadde bedt om hjelp fra Nasjonalgarden, om å gjøre det. Hvis ikke måtte regjeringen vurdere å sette inn ordinær militærstyrker.

Under telefonmøtet brukte Esper ordet «kampområde» om demonstrasjonene, noe han senere beklaget.

Forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef Mark Milley jobbet sammen for å omgå kravet fra presidenten. Nå spekuleres det i hvor lenge de blir i jobbene sine. Foto: Drew Angerer / AFP

Forsøkte å finne en vei rundt

Forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef Mark Milley skal sammen ha forsøkt å finne løsninger som kunne dempe presidentens soldatkrav, som vakte sterke reaksjoner blant politikere, militære, demonstranter og vanlige folk.

Esper og hans rådgivere tok direkte kontakt med guvernørene i delstatene Virginia, Maryland og Pennsylvania, med spørsmål om de kunne sende soldater fra Nasjonalgarden.

De fryktet at hvis den militære tilstedeværelsen ikke var stor nok i hovedstaden ville Trump – tross sterke frarådinger – gjøre alvor av å aktivere Insurrection Act.

Alle de tre guvernørene avslo. Det endte med at rundt 4000 soldater fra Nasjonalgarden i elleve andre delstater ble sendt til Washington, D.C.

I tillegg ble 1600 ordinære soldater formelt satt i beredskap.

En gruppe elitesoldater ble flyttet fra militærbasen Fort Bragg i Nord-Carolina til den store basen Fort Belvoir i Virginia. I tillegg ble et regiment som er stasjonert like utenfor hovedstaden beordret til å gjøre seg klare for mulig oppdrag.

Forsvarstoppene håpet «dette ville være nok til å stagge president Trump. Slik fikk vi kjøpt oss tid», forteller forsvarskilden til The Washington Post.

De var alle overbevist om at Trump var rede til å bruke loven.

I vesken til Ivanka Trump lå bibelen, på vei fra Det hvite hus til St. John's Church, lå bibelen som hennes far noen minutter senere skulle ta opp og posere med – til stor forargelse for mange i USA. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Ble kalt tilbake til Det hvite hus

På ettermiddagen var forsvarsministeren og forsvarssjefen på vei til FBIs kontorer, hvor hovedkvarteret for håndtering av protestene var etablert, da de kalt til Det hvite hus.

Der ble de bedt om å overvære en tale av Trump i Rosehagen, før de skulle følge med på en tur fra Lafayette Park til kirken St. John's Church.

Ingen av dem skal ha kjent til den planlagte fotoseansen utenfor kirken, hvor presidenten poserte med en bibel i hånden.

De skal heller ikke ha vært klar over at demonstranter på ordre av justisminister William Barr var jaget bort fra området rundt Det hvite hus ved hjelp av gummikuler og tåregass fordi følget skulle gå der.

Både bortjagingen, gåturen og poseringen ble raskt møtt av massiv kritikk.

President Donald Trump holder opp en bibel foran St. John's Church. Foto: Patrick Semansky / AP

En anonym tjenestemann i forsvarsdepartementet sier forsvarsministeren og forsvarssjefen føler seg ført bak lyset. De fikk vite at presidenten hadde behov for en oppdatering og derfor trengtes i Det hvite hus, skriver CNN.

På spørsmål om de nå angrer på at de deltok på den omstridte gåturen, svarer tjenestemannen «selvsagt gjør de det».

Forsvarssjefen ble avbildet i sin kamuflasjefargede arbeidsuniform. Enkelte har spurt om dette var tilsiktet, for å understreke alvoret.

En rådgiver av forsvarssjefen opplyser til CBS News at han hadde skiftet fra tjenesteuniform til arbeidsuniformen fordi han forberedte seg på en lang natt i FBIs hovedkvarter og at turen til Det hvite hus kom uventet.

President Donald Trump, justisminister William Barr, forsvarsminister Mark Esper (nr. 3 f.v.) og forsvarssjef Mark Milley (t.h.) avbildet på den kontroversielle gåturen fra Det hvite hus til en nærliggende kirke. Forsvarssjef Milley var da iført kamuflasjefarget arbeidsuniform. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Esper slo tilbake

To dager senere overrasket forsvarsminister Mark Esper med sin offentlige avvisning av presidentens krav om soldater i gatene.

– Å ta i bruk soldater i aktiv tjeneste bør være siste alternativ i de aller mest kritiske situasjonene. Vi er ikke i en av de situasjonene nå. Jeg er ikke for å ta i bruk Insurrection Act, sa Mark Esper under en pressebrifing i forsvarsdepartementet.

Esper har vært regnet som en av presidentens mest lojale ministre. Uttalelsen skal være i tråd med hva han sa i de interne møtene, men at han skulle gå ut med det var uventet.

Ifølge CBS News skal Trump i etterkant ha vært rasende på Esper.

Det spekuleres derfor i hvor lenge Esper blir sittende. Esper er Trumps tredje forsvarsminister.

Ifølge amerikanske medier skal den sterke kritikken mot Trump fra Espers forgjenger, Jim Mattis som har generalbakgrunn, og den like sterke bekymringen i militære rekker, ha vært medvirkende til at Esper kom med sine meninger offentlig.

Mattis fikk raskt støtte av John Kelly, en annen general som var minister for innenlands sikkerhet og presidentens stabssjef inntil han røk uklar med Trump.

Forsvarssjef Mark Milley på sin side skal ha underrettet ledende politikere i Kongressen om at han og forsvaret var imot å sette inn profesjonelle soldater i gatene.

Sender soldatene hjem

Mark Esper hadde før møtet med Trump på onsdag, gitt beskjed om at 700 av de 1600 soldatene som var kalt til å være i beredskap i hovedstaden, skulle tilbake til sine ordinære baser.

Esper begrunnet det blant annet med at de pågående protestene forløp fredelig.

På grunn av Trumps raseri ble tilbakeføringen utsatt, men ble iverksatt et døgn senere. Da forlot 1050 soldater basen i Virginia. Nå er kun 350 soldater igjen i beredskapsmodus, ifølge mediene som omtaler saken.

I tillegg foreligger det ifølge CNN planer om at de 4000 soldatene fra Nasjonalgarden som ble flyttet til hovedstaden skal dimitteres den kommende uken.

