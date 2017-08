Trump sier USA er klare for militært angrep mot Nord-Korea

Twitter-meldingen fra Donald Trump er den siste i rekken av ordkrigen mellom USAs president og Nordkoreanske myndigheter den siste tiden.

Truet med Guam-angrep

Tirsdag kveld truet Trump med at Kim Jong-un skal få oppleve «ild og raseri ulikt alt verden har sett», dersom de ikke avstår fra krigshissingen.

Nordkoreanerne fulgte opp med å varsle et snarlig angrep mot stillehavsøya Guam hvor USA har en militærbase.

I går advarte Trump på ny Kim med at han bør være «svært, svært nervøs» og at han må ta seg sammen ellers vil landet være ille ute.

Og i dag hinter Trump om at han bare er et tastetrykk unna et militært angrep mot den lukkede kommuniststaten.

– Militære løsninger er nå helt på plass. Klappet og klart dersom Nord-Korea handler uklokt. Forhåpentligvis vil Kim Jong-un komme på andre tanker, tvitrer Trump i ettermiddag norsk tid.

Kina ber partene beherske seg

Før den siste twitter-meldingen fra USAs president, gikk Kinas utenriksminister Geng Shuang ut og ba de to partene forsøke å roe ned gemyttene.

Kina ber USA og Nord-Korea om å vise tilbakeholdenhet både i språkbruk og med våpen, etter utveksling av krigstruslene.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sier at eskaleringen av retorikken ikke er den riktige måten å agere overfor Nord-Korea.