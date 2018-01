Trump sier nølende unnskyld for spredning av antimuslimske videoer

Tilløpet til unnskyldning kom i et intervju med den kjente britiske journalisten Piers Morgan. Intervjuet, som er gjort under Verdens økonomiske forum i Davos, ble sendt på TV-kanalen ITV fredag.

– Hvis du sier at dette er forferdelige folk, forferdelige rasister, unnskylder jeg meg gjerne, hvis det er det du vil at jeg skal gjøre, sier Trump.

Det var i november i fjor at Trump videresendte tre twittermeldinger fra Jayda Fransen, nestlederen i Britain First. Fransen ble i 2016 dømt for religiøs trakassering av en muslimsk kvinne.

Trump skal likevel besøke Storbritannia i år

Trumps handling utløste sterke reaksjoner helt til topps Storbritannia. Statsminister Theresa May var blant dem som fant dette svært upassende. Presidentens planlagte besøk i Storbritannia ble kort tid senere utsatt.

I går traff de to hverandre i Davos, og den britiske Statsministerens kontor bekreftet i går at Trump planlegger å besøke Storbritannia i løpet av 2018.

Det blir imidlertid ikke et statsbesøk med innlagt audiens hos dronningen, slik opprinnelig planlagt. I stedet blir det et langt mindre pompøst «arbeidsbesøk».

Visste ikke om rasisme

I intervjuet med ITV sier Trump at han ikke visste noe som helst om Britain First da han retvitret videoer av antatte muslimer som utøver vold. Trump legger til at han ikke vet stort om gruppen i dag heller.

– Jeg er ofte den minst rasistiske personen som noen kan møte, forsikret USAs president.

– Retvitringer kan skape problemer, ettersom du aldri vet hvem som startet det hele, hevder Trump.