Trump sier han vil signere «noe»

Ifølge nyhetsbyrået AP skal departementet for innenlands sikkerhet ha utformet en såkalt presidentordre, som skal sørge for at barn ikke blir tvangsskilt fra sine foreldre, selv om foreldrene anholdes for å ha krysset grensen mellom Mexico og USA ulovlig.

Urix forklarer: Barn på flukt blir politiske gisler

Ministeren for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, skal ha vært i Det hvite hus da Trump snakket med reportere og sa at «noe» ville komme.

Det skal være snakk om en såkalt «executive order», som er en juridisk bindende instruks for et departement og andre statlige instanser, det vil si noe de må følge.

Dette er presidentordre Ekspandér faktaboks Presidentordrene er i stor grad instruksjoner til departementer og byråer om hvordan de skal prioritere og bruke sine ressurser innenfor gjeldende lovverk. En presidentordre er i stor grad instruksjoner til departementer og byråer om hvordan de skal prioritere og bruke sine ressurser innenfor gjeldende lovverk. Det meste som skjer i Det hvite hus kan kalles presidenthandlinger, men det er forskjellige kategorier på dekretene som kommer. De deles inn i «ordre», «handlinger/uttalelser», «memorandum» og «proklamasjoner». Ikke alle er like sterke, handlekraftige eller juridisk bindende selv om de kalles «presidentordre». Mest slagkraft har «executive orders». Disse er juridisk bindende. Ordrene blir nummerert og publisert i et føderalt register. De kan ha like mye effekt som en lov, men er mer begrenset og målrettet enn store politiske reformer og kursendringer. Selv om presidenten har en mektig verktøykasse, har ikke USAs øverstkommanderende fritt spillerom og ubegrenset makt. For eksempel må Senatet godkjenne regjeringsmedlemmer og ambassadører. Når det handler om penger, må Kongressen kobles inn. Presidenten kan ikke erklære krig, men beordre kortere, militære aksjoner. Eventuell bruk av atomkodene må godkjennes av både president og forsvarsminister.

Ifølge New York Times vil den nye forordningen ikke hindre at de som krysser grensen blir internert, men at de voksne og barna holdes sammen.

Uklart hva presidenten kommer til å støtte

– Det er uklart hva presidenten vil støtte, men han sier han vil signere «noe» om en stund. Han sa «vi vil holde familiene samlet», sier to amerikanske tjenestemenn, som snakket med Ap under forutsetning av anonymitet.

Tidligere i dag har presidenten tvitret om at han «arbeidet med noe» samtidig som han skyldte på Demokratene, gitt at «de ikke ville sørge for stemmene som er nødvendig for å få vedtatt nye innvandringslover».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En endring i separeringspraksisen vil bety en stor snuoperasjon for Trump og regjeringen, som har insistert på at de ikke har noe annet valg enn å skille familier på grensen, gitt at alle som krysser grensen til USA ulovlig skal straffeforfølges.

Fordi barn i USA ikke kan fengsles sammen med sine foreldre, må de plasseres i egne, lukkede mottak langs grensen.

Regjeringen har begrunnet sin «null toleranse»-praksis og separeringspraksis i lovgivningen og rettsavgjørelser.

Trump-regjeringen har også ment at det kun er Kongressen som kan gjøre noe med dette, ved å vedta en ny lov.

Det er ikke alle i Kongressen like enige i, både republikanske og demokratiske politikere hevder at presidenten kan stanse praksisen som har vakt så stor storm med å ta en telefon.

USAs minister for innenlands sikkerhet Kirstjen Nielsen forsøker å løse floken Trump-regjeringen har havnet i. Foto: Alex Edelman / AFP

Sterkt kritisert floke

Den nye interneringspraksisen til Trump-regjeringen har vakt voldsom kritikk, både nasjonalt og internasjonalt.

Bilder av gråtende små barn som er skilt fra sine foreldre opprører mange. Det samme gjør lydklipp med hjerteskjærende gråt som er publisert.

Også innad i Republikanerens egne rekker er det mange som ikke liker det som praktiseres.

– Jeg ønsker ikke at barn skal skilles fra foreldrene sine og er ikke komfortabel med praksisen, har den republikanske lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, gjentatt og gjentatt.

I dag opplyste Ryan at Kongressen vil stemme over lovgivning som vil holde familier samlet.

Biskopene i den katolske kirken i USA mener praksisen med å skille foreldre og barn er «dypt umoralsk».