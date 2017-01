Trump sår tvil om tortur bør forbys

Washington Post og Ap gjenga onsdag innholdet i det de skriver er et utkast til presidentordre, der det tas til orde for å vurdere å gjenoppta bruken av hemmelige CIA-fengsler og tortur av terrormistenkte.

En talsmann for Trump avviste imidlertid at et slikt utkast til presidentordre foreligger.

– Jeg aner ikke hvor dette kommer fra eller hva som er kilden, men det dreier seg ikke om et dokument fra Det hvite hus, sa Sean Spicer.

Waterboarding

I et TV-intervju med ABC News fastholdt imidlertid Trump at han tror tortur av mistenkte er nyttig middel, og han varslet samtidig en bred gjennomgang av måten USA fører krig mot terror på.

Vanntortur, eller waterboarding, er en torturmetode/forhørsteknikk som simulerer drukning. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

På direkte spørsmål om han støtter bruken av waterboarding, en form av vanntortur som ble benyttet mot terrormistenkte under president George W. Bush, men som siden er forbudt i USA, lød svaret:

– Vi må bekjempe ild med ild.

– Tortur virker

Trump opplyste videre at han har bedt CIAs nyutnevnte sjef Mike Pompeo og forsvarsminister James Mattis om deres syn på bruk av tortur:

– Virker tortur? Og svaret var ja, absolutt, sa Trump i intervjuet.

Blant dem som har reagert på meldingene om at Trump vurderer å gjenoppta bruken av tortur, er senator John McCain, selv tidligere krigsfange og en uttalt motstander av all bruk av tortur.