Trump samler demokratene

Det amerikanske demokratiet er i fare og må reddes, ifølge demokratene.

Alle andre saker havner i skyggen.

Tidligere president Bill Clinton fikk snakke i nær 5 minutter. Men han har mistet mye av sin kraft. Demokratene har vært mer tilbakeholdene med å bruke ham etter at MeToo-kampanjen ble en maktfaktor. Foto: AP

Den selverklærte demokratiske sosialisten Bernie Sanders sa natt til i går at «autoritarianismen har slått rot». Tidligere president Bill Clinton beskrev Det ovale kontor under Trump som et «stormsenter» preget av kaos, ledet av en president som bruker timevis på TV hver dag.

Michelle Obama sa at «Trump er feil president for vårt land».

Partiet framstår som samlet, men det finnes fortsatt motsetninger og ubesvarte utfordringer.

Her er fem ting å merke seg så langt i landsmøtet og presidentvalgkampen.

1: Venstresiden er bragt inn i folden

På landsmøtet i 2016 marsjerte en del av Sanders-tilhengerne ut av arenaen som en demonstrasjon like etter stemmetellingen som ga Hillary Clinton flertall.

Ingen har forsøkt seg med noe lignende under årets digitale landsmøte.

Flere unge politikere fra venstresiden ble valgt inn i Representantenes hus i 2018. Den mest kjente er Alexandria Ocasio-Cortez, som uformell leder for en gruppe med fire radikale kvinner, på folkemunne «The Squad ».

Alexandria Ocasio-Cortez kunne ha innkassert en seier i landsmøtetalen. Biden har delvis gjort hennes "Green New Deal" til sin egen. Innen 2035 skal 100 prosent av energien som forbrukes være fornybar. Foto: AP

Ocasio-Cortez var den som fikk jobben med formelt å nominere Bernie Sanders i natt. Men på Twitter ga hun sin støtte til Biden. Hennes 97 sekunders tale var uten kritikk og skarpe kanter.

Referansene til «garanterte helsetjenester» og «eksplosive ulikheter» ble levert uten noe krav til partiets presidentkandidat.

Den viktigste grunnen til at venstresiden ikke lager bråk nå, er at Bernie Sanders og Joe Biden har samarbeidet tett om den politiske plattformen som Biden vil presentere på torsdag.

2: Den gamle partieliten dominerer talerlisten

30 år gamle Ocasio-Cortez regnes som den største av de nye stjernene på vei opp i partiet. Hun er et trekkplaster for yngre velgere og velgere med minoritetsbakgrunn.

Likevel fikk hun bare vel 90 sekunder. Republikanerne viser ofte til henne når de skal bevise at demokratene er i ferd med å bli kuppet av selverklærte sosialister. Det er mange på venstresiden som er misfornøyde med at hun fikk mindre taletid enn republikaneren John Kasich, tidligere guvernør i Ohio.

Det er ingen tvil om at Joe Biden har gått mot venstre. Men samtidig forsøker han å holde på imaget som moderat sentrumspolitiker.

Sentrale republikanere hevder han blir dominert av venstresiden, ikke minst AOC, en populær forkortelse for Ocasio-Cortez.

Michelle Obama er svært populær blant demokratene. Men hun har flere ganger sagt at hun ikke er aktuell som presidentkandidat. Foto: AP

Blant dem som har fått snakke i flere minutter, dominerer den gamle eliten som har mange års trening i å formulere seg rundt om interne forhold utad. Ekteparene Clinton og Obama, Bidens kone Jill, guvernører og medlemmer av Kongressen figurerer sentralt de fire landsmøtedagene.

3: Empati er viktig, få politiske saker

Det digitale landsmøtet er enda mer regissert enn landsmøter vanligvis er.

Det er mange «vanlige» amerikanere med på skjerm. Mange av dem forteller om hjertelige møter med Joe Biden.

Den som utmerket seg mest i natt, var sikkerhetsvakta i heisen hos The New York Times. På vei opp rakk de å snakke sammen og å ta en selfie.

– Han så meg virkelig, han har plass i hjertet for andre enn seg selv, sa svarte Jacquelyn Brittany.

Sikkerhetsvakt Jacquelyn Brittany i heisen sammen med Joe Biden. Bildet ble vist fram på landsmøtet. Foto: Pool / Reuters

Budskapet hamres om og om igjen, Biden er en mann med empati, han ser og hører menneskene rundt seg. Kontrasten er hele tiden Trump. Med empati skal velgerne vinnes.

Covid-19 og helse er den eneste saken som stadig trekkes fram, og Trump får skylden for at det har gått så galt i USA.

Sanders viste til at han ikke er helt enig med Biden når det gjelder helseforsikring. For øvrig la han vekt på ting de er enige om.

Biden vil utvide dagens helseforsikringsordninger, men i motsetning til Sanders vil han beholde de private forsikringsselskapene.

4: Tverrpolitisk samarbeid skal få nytt liv

Mange spansktalende demokrater er misfornøyde med at bare tre av dem får taletid på landsmøtet.

Til sammenligning har fire republikanere fått snakke.

Men det siste er ekstra viktig for Biden. Han vil tilbake til tiden da demokrater og republikanere samarbeidet aktivt i Kongressen for å finne løsninger.

Den republikanske senatoren John McCain og tidligere senator og visepresident Joe Biden holdt på vennskapet helt til McCain døde i august 2018. Bildet er fra 2017. Foto: Matt Rourke / AP

I natt ble det vist en rørende video, der enken etter senator John McCain (R) fortalte om det nære vennskapet og samarbeidet mellom Joe Biden og mannen i Senatet.

Bidens budskap er at landet skal heles, splittelsen fra Trumps presidentskap skal bli historie.

5. Det som ikke snakkes om

En av lærdommene fra valget i 2016 var at Trump «vant» valget blant hvite velgere uten collegeutdannelse. I amerikansk språkbruk er det ofte brukt som definisjonen av «arbeiderklasse».

Det demokratiske partiet har i stor grad mistet det som opprinnelig utgjorde deres basis, nemlig hvite industri- og servicearbeidere.

Men bortsett fra et minutts innlegg fra en tidligere president i United Autoworkers (UAW), har det vært få som henvender seg til disse velgerne.

Arbeidere ved en General Motors-fabrikk i Lordstown, Ohio, protesterer mot at produksjonen av Chevrolet Cruze Sedan skal legges ned etter over 50 års virksomhet. Bildet er fra 6. mars 2019. Trump har i i liten grad klart å hindre bilindustrien og andre i å legge ned produksjon som er ulønnsom eller kan gjøres billigere andre steder. Foto: Tony Dejak / AP

Koronapandemien har gjort situasjonen verre for disse velgerne også. Men problemene i lokalsamfunn der hjørnesteinsbedriftene er nedlagt og boligene umulige å selge oppstod lenge før covid-19, lenge før Donald Trump ble president.

Trump klarte å gjøre seg til deres talsmann. Mange tidligere demokrater i «rustbeltet» stemte på ham i 2016.

Det gjenstår å se hvordan Det demokratiske partiet skal gjenerobre dem. De deltar neppe på landsmøtet, men kanskje er noen av dem innom på YouTube for å se hva som skjer.

Natt til fredag skal Biden takke for nominasjonen og holde sin landsmøtetale. Da får vi kanskje vite mer om akkurat det.

