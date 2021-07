Trump saksøker Facebook, Google og Twitter

USAs tidligere president Donald Trump kunngjorde gruppesøksmålet mot tre av verdens største teknologiselskaper onsdag.

Nyhetsbyrået AP skriver at Trump er den viktigste saksøkeren i gruppesøksmålet mot IT-gigantene Facebook, Twitter og Google.

På en pressekonferanse ved en av sine golfbaner i New Jersey onsdag, sa Donald Trump at han vil lede an i søksmålet.

– Vi krever en slutt på skyggeforbudet, en slutt på å bringe oss til taushet og en slutt på svartelisting, sa Trump.

Ifølge Axios er Trumps søksmål rettet mot Facebook-direktør Mark Zuckerberg, Twitter-direktør Jack Dorsey og Googles Sundar Pichai.

Nyhetsbyrået AP opplyser at Trump går til søksmål fordi han mener han har blitt sensurert av selskapene.

I søksmålet krever USAs tidligere president å få tilbake kontrollen på sine kontoer i de sosiale mediene umiddelbart, melder Axios.

Trump ble utestengt fra flere sosiale medier etter at hans tilhengere stormet USAs kongressbygning Capitol 6. januar i år.

Angrepet skjedde etter en tale den avtroppende presidenten holdt i Washington. Fem personer døde i forbindelse med opptøyene.

Tidslinje for opprøret i Washington DC Foto: SAUL LOEB / AFP Ekspandér faktaboks Hundrevis av demonstranter stormet kongressbygningen 6. januar 2021 mens begge kamrene satt sammen for å sertifisere Joe Bidens seier i presidentvalget. *Kl. 12: Foran flere tusen oppmøtte tilhengere ved Det hvite hus gjentok president Donald Trump anklagene om valgfusk og sa han aldri vil gi seg. Han oppfordret de oppmøtte til å dra til kongressbygningen. – Man tar aldri tilbake landet ved svakhet, bare ved styrke. Du må vise styrke og du må være sterk, sa Trump. *K. 13.55: Politiet i kongressbygningen evakuerer enkelte deler av Kongressen som følge av «politiaktivitet» fordi tusenvis har samlet seg utenfor. *Kl. 14.20: Debatten i Kongressen stanses fordi politiet stenger bygningen. Demonstranter har brutt barrikadene utenfor og tatt seg inn. *Kl. 14.40: Ordføreren i Washington innfører portforbud fra kl. 18. *Kl. 14.45: Kongressmedlemmene evakueres fra bygningen. *Kl. 14.47: Trump oppfordrer på Twitter sine tilhengere til å forholde seg fredelige. Det er sammenstøt utenfor Kongressen mellom demonstranter og politi. *Kl. 15.30: En kvinne har fått skuddskader i brystet. *Kl. 15.50: Soldater fra nasjonalgarden er sendt til Kongressen for å få slutt på okkupasjonen. *Kl. 16.10: Biden sier i en tale at det amerikanske demokratiet er under angrep. Han ber Trump kreve at beleiringen stanser. *Kl. 16.40: I en videohilsen ber Trump demonstranter om å dra hjem. Han gjentar påstander om valgfusk. *Kl. 17: Washingtons politisjef sier at demonstrantene tok et kjemisk middel i bruk for å ta seg forbi politiet og inn i kongressbygningen. *Kl. 17.40: Politiet bruker tåregass for å fjerne folk. *Kl. 17.50: Politiet erklærer at kongressbygningen er «sikret», nesten fire timer etter at Trump-tilhengerne tok seg inn. *Kl. 18.10: Kvinnen som ble skutt er død. *Kl. 20: Twitter stenger Trumps konto i 12 timer. *Kl. 20.10: Kongressen samles igjen og gjenopptar sertifiseringen av Bidens seier *Ca. kl. 23.10: Politiet opplyser at fire personer er døde. Kilde: NTB/AP/CNN

Etter angrepet ble Trump utestengt fra sin Twitter-konto, der han i januar hadde 88 millioner følgere.

Den tidligere presidentens kontoer på Facebook og Instagram ble også stengt.

«Risiko for ytterligere å hisse opp til vold»

Twitter skrev etter utestengelsen at Trumps konto ble deaktivert etter en nøye gjennomgang av Twitter-meldinger fra kontoen, konteksten rundt dem og hvordan de ble oppfattet.

«Vi har permanent stengt kontoen på grunn av risiko for ytterligere å hisse opp til vold», skrev selskapet i en uttalelse to dager etter stormingen av kongressbygningen.

STORMET INN: Et stort antall Trump-tilhengere stormet kongressbygningen 6. januar i år. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

I juni kunngjorde Facebook at de ville utestenge Donald Trump i to år.

«Gitt de svært alvorlige omstendighetene som førte til utestengelsen av Trump, mener vi at hans handlinger utgjorde et grovt brudd på våre regler som tilsier den strengest mulige straffen etter de nye retningslinjene», skrev Nick Clegg, visepresident i Facebook, i en bloggpost.

Samtidig ga Facebook klar beskjed om at det ikke er sikkert utestengelsen av Trump blir opphavet om to år.

«På slutten av denne perioden vil vi rådføre oss med eksperter for å vurdere om risikoen for samfunnssikkerheten er forbi».

Trump hevder fortsatt at det var han som var valgets rettmessige vinner i november, til tross for at Joe Biden fikk over 7 millioner flere stemmer og ble utropt til vinner av blant andre Trumps egen justisminister.