Trump rosar Putins taktikk i Ukraina

Måndag anerkjende Russland dei to utbrytarrepublikkane Luhansk og Donetsk aust i Ukraina som sjølvstendige statar. Trump vart spurd om situasjonen då han stilte opp i det amerikanske radioprogrammet Clay and Buck.

– Eg kom inn i går, og det var ein TV-skjerm, og då sa eg «Dette er genialt», svarte Trump.

– Putin erklærer at ein stor del av Ukraina ... Putin erklærer det som uavhengig. Å, det er vedunderleg, sa Trump vidare.

Fordømming og sanksjonar

President Vladimir Putin varsla måndag utplassering av «fredsbevarande styrkar». Tysdag gav russiske folkevalde klarsignal for at russiske styrkar kan bruke militærmakt utanfor Russlands grenser.

Det heile skjer etter at russarane i vekevis har mønstra titusenvis av soldatar langs grensa til naboen i sørvest.

Aggresjonen har vorte møtt med brei fordømming frå Vesten. USA, EU, Storbritannia og Canada innførte alle sanksjonar tysdag.

Trump sa at Putins taktikk har vore smart. Han tok, utan å utdjupe vidare, til orde for at USA kan nytte seg av liknande taktikk langs grensa mot Mexico.

Kritiserte Biden

Ifølgje ekspresidenten kunne heile Ukraina-krisa vore unngått om ho hadde vorte handtert på ein «ordentleg» måte av etterfølgjaren Joe Biden.

Trump prøvde å pleie eit tett forhold til Russland og Putin då han var i Det kvite hus, og hylla mellom anna den russiske presidenten som ein høgt respektert leiar.

– Eg kjenner Vladimir Putin veldig godt, og han ville aldri ha gjort det han gjer no under Trump-administrasjonen. Ingen sjanse, sa Trump.

Han meiner at USAs respons medan Russland har trappa opp nærværet i grenseområda, har vore svak.

– No som det har byrja, går oljeprisen oppover og oppover. Putin får ikkje berre det han alltid har hatt lyst på, men han blir, på grunn av auka olje- og gassprisen, rikare og rikare, sa Trump.

