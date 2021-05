Trump-regjeringa tok hemmeleg beslag i telefonhistorikken til journalistar

I ein erklæring frå sjefredaktøren i Washington Post, Cameron Barr, heiter det at avisa er sterkt bekymra for at styresmaktene bruker makta si til å få tilgang til journalistane sine kommunikasjonar.

Truleg var administrasjonen til dåverande president Donald Trump ute etter å finne ut kven som var journalistane sine kjelder til artiklar som handla om nasjonal tryggleik i starten av presidentperioden hans.

På den tida etterforska føderale styresmakter om Trumps valkamp i 2016 hadde samarbeidd med Russland om å påverke valet då Trump vart vald.

Stemninga vart godkjend av justisdepartementet i fjor, og dei tre journalistane vart seinare, 3. mai, orienterte i brev om at det hadde vore tatt beslag i historikken til fasttelefonane og jobbmobilane deira

Departementet forsøkte og å få tilgang til journalistane sin e-post.

Lekkasjar

Registreringane dekka perioden frå 15. april 2017 til 31. juli same år, ifølgje avisa. Justisdepartementet sine reglar for gransking av lekkasjar tilseier at slike beslag berre skal skje når andre metodar ikkje kan brukast, og at dei berørte journalistane skal bli orienterte.

Washington Post skriv at justisdepartementet ikkje har opplyst om formålet med beslaget eller identifisert artiklar.

Men i perioden beslaget dekker, vart det mellom anna trykt ein artikkel med grunnlag i klassifisert etterretningsinformasjon om eit møte som dåverande senator og seinare justisminister Jeff Sessions hadde med Russland sin ambassadør, der dei diskuterte valkampen.

Dei to journalistane skreiv ein månad tidlegare ein artikkel om Obama-regjeringa si interne innsats for å hindre russisk innblanding i valet.

Media uroa

Amerikanske medium har lenge klaga over regjeringa si praksis med å ta beslag i journalistar sine dokument for å finne kjedene til lekkasjar.

Sist eit slikt beslag fann stad, var for fleire år sidan. Då gjaldt det og artiklar om den russiske innblandinga i valet, som vart skriven av ein journalist i BuzzFeed, Politico og New York Times.

Det er svært sjeldan dette skjer, og det må godkjennast av justisministeren. Det siste beslaget skjedde i 2020, mens William Barr var justisminister.

Dagens justisdepartement forsvarer praksisen, som det seier skjer svært sjeldan. Historikken fortel kven ein har ringt til, kven som har ringt og kor lenge samtalene varte, men ikkje noko om innhaldet i samtalane.