Trump raser mot Romney: Slu og snikende

USAs president Donald Trump ble onsdag frikjent for riksrettsanklagene i det amerikanske Senatet. Avstemningen fulgte partiskillelinjene mellom demokratene og republikanerne, der republikanerne støttet Trump mens demokratene stemte for Riksrett.

Det eneste unntaket var Utah-senatoren Mitt Romney, som sa han ut ifra sin samvittighet og religiøse overbevisning ikke kunne se gjennom fingrende med at Trump hadde presset Ukraina til å etterforske en politisk motstander, tidligere visepresident Joe Biden.

I et følelsesladd innlegg sier den republikanske senatoren at han skjønner at avgjørelsen kommer til å få konsekvenser. Du trenger javascript for å se video. I et følelsesladd innlegg sier den republikanske senatoren at han skjønner at avgjørelsen kommer til å få konsekvenser.

Etter gårsdagens seier raser nå Trump mot Romney, blant annet i video som han og hans medarbeidere har delt på Twitter. Der brukes det ord som sleip og snikende om den sterkt religiøse Mitt Romney, som er medlem av mormonerkirken.

Trump feirer med Grieg-musikk på Twitter

Trump bruker også et uttrykk som «Demokratens hemmelige våpen» om mannen som i 2012 var republikanernes motkandidat til den daværende sittende demokratiske presidenten Barack Obama.

Trumps sønn: – Kast ham ut av partiet

Donald Trumps sønn Donald Trump jr. går enda lenger. Han sier at Romney, etter å ha stemt mot sin egen president, nå bør utelukkes fra det republikanske partiet.

Donald Trump selv skal etter planen holde en kort tale torsdag ettermiddag norsk tid der han vil kommentere frifinnelsen i Riksrettssaken.

Mitt Romney selv angrer ikke på at han fulgte sin overbevisning og stemte for riksrett mot Donald Trump.

I et brev som nyhetskanalen CNN har offentliggjort skriver han at han har sverget overfor Gud at han vil tjene rettferdigheten upartisk. Overfor mine barn og deres barn vil jeg vise at jeg gjorde min plikt skriver Romney, som legger til at han er innforstått med at hans stemmegivning kan får konsekvenser.

Romney angrer ikke

I et følelsesmessig innlegg i Senatet onsdag forklarte Romney hvorfor han mente Trump var skyldig i tiltalepunktet om maktmisbruk og at han følte seg forpliktet til å stemme i overensstemmelse med sin samvittighet og sin mormonske tro.

– Som senator har jeg sverget overfor Gud at jeg vil tjene rettferdigheten upartisk. Med min stemme viser jeg mine barn og deres barn at jeg gjorde min plikt etter beste evne, sa han.

Romney sa også at han er klar over at avgjørelsen hans vil få konsekvenser.

Senatets republikanske leder Mitch McConnell sier han er «overrasket og skuffet» over Romney, men trekker samtidig fram at Romney i de fleste saker støtter presidenten.