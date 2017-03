Trump raser mot Hawaii-dom

President Donald Trump snakket til sine egne på et stort folkemøte i Nashville, Tennessee.

Han hadde nettopp fått nyheten om at en føderal dommer på Hawaii hadde satt foten ned for den reviderte versjonen av innreiseforbudet for flyktninger og borgere fra seks muslimskdominerte land.

– Jeg må være hyggelig, ellers blir jeg kritisert av disse folkene for å snakke stygt om dommere. Jeg vil bli kritisert av disse folkene, de mest uærlige i hele verden, sa presidenten uten å spesifisere nærmere hvem han siktet til.

– Den nye ordren var en utvannet versjon av den første, som ble stanset av en annen dommer, men som aldri burde vært stanset. Den var skreddersydd til diktatet fra beslutningen i 9th Circuit, sa Trump med henvisning til beslutningen fra en dommer i Seattle om å stanse det første innreiseforbudet i januar.

Det førte til kaos for hundrevis av mennesker, som trass i at de hadde visum eller gyldig opphold, ble stanset på flyplasser her i USA eller i det de skulle gå om bord. Det førte også til store demonstrasjoner og en voldsom mobilisering av jurister og menneskerettighetsaktivister som ville hjelpe.

Kristne ikke unntatt

Sammenlignet med innreiseforbudet fra januar inneholdt det nye ikke unntak for kristne minoriteter, og folk med gyldig visum ville slippe inn.

For flyktninger skulle forbudet gjelde i 120 dager, for andre i 90 dager.

Trumps jurister argumenterer for at det nye innreiseforbudet ikke er et forbud mot muslimer, siden de seks landene representerer under 9 prosent av verdens muslimer.

Dommer Derick Kahala Watson i Hawaii sier i sin begrunnelse at oppfatningen om at en bare kan vise fiendtlighet overfor en gruppe mennesker ved å angripe alle dens medlemmer er fundamentalt gal.

Han sier at også det nye innreiseforbudet for borgere fra seks muslimskdominerte land krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag.

Anker til Høyesterett

Trump gjorde det klart at han vil anke gårsdagens dom, som inntil videre gjelder for hele landet.

– Vi snakker om vår nasjons sikkerhet, tryggheten og sikkerheten for vårt folk. Denne dommen gjør at vi fremstår som svake. Vi kommer til å vinne, sier han.

Men for øyeblikket er sammensetningen av Høyesterett slik at Trump-administrasjonen neppe ville få flertall for sitt innreiseforbud.

Trump har nominert den relativt konservative Neil Gorsuch til den 9. plassen i Høyesterett, men han vil tidligst bli godkjent av Senatet i april.

Det er ventet domsbeslutninger om innreiseforbudet ved føderale domstoler i to andre delstater, Washington og Maryland med det aller første.