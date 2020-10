Trump presset om koronakrisen

Programleder Savannah Guthrie fra NBC presset presidenten hardt for hans håndtering av koronapandemien i løpet av det times lange folkemøtet i Miami. Over 210.000 amerikanere har mistet livet så langt, og smittetallene i flere delstater er på vei opp.

Verken Trump eller programlederen brukte munnbind på folkemøte som ble holdt utendørs med god avstand.

Trump ville ikke si om han har testet negativt nå etter at han har vært syk, eller når han sist testet seg før han ble smittet. Det er uvisst om han tok en koronatest før debatten med Joe Biden 29. september.

– Tok du en test på debattdagen? spurte Guthrie.

– Jeg tar tester hele tida! (...) Jeg tok antakelig en test, og jeg tok en test dagen før. Det var bare etter debatten at jeg tok en positiv test, sa Trump.

Flere av velgerne stilte også spørsmål ved koronahåndteringen.

De fire første spørsmålene fra velgerne handlet om korona og helse. Trump ble blant annet utfordret på hans avslappede holdning til munnbind.

Det skulle egentlig vært en klassisk presidentdebatt mellom Donald Trump og utfordrer Joe Biden. De to skulle møte spørsmål fra velgere, men etter at president Trump ble syk med covid-19, ble det bestemt at debatten skulle holdes digitalt. Det nektet Donald Trump, og han og Joe Biden fikk dermed holde separate folkemøter. TV-kanalen NBC har fått mye kritikk for å være vertskap for Trump.

Les også: Joe Biden: – Trump bruker fortsatt ikke munnbind

– Du er ingens gale onkel

KRITIKK: NBC har fått kritikk for å være vertskap for Trump, som nektet å delta i en tradisjonell debatt mot motstander Joe Biden. Programleder Savannah Guthrie presset Trump blant annet på håndteringen av koronakrisen. Foto: Evan Vucci / AP

Programleder Savannah Guthrie utfordret også Trumps holdning og spredning av konspirasjonsteorier.

Trump avviste noen kjennskap til en teori han selv har retvitret.

– Du er ikke en eller annens gale onkel, du er presidenten! utbrøt Guthrie.

– Jeg vet ingenting om QAnon, sa presidenten, på spørsmål fra programleder Guthrie.

QAnon er en utbredt konspirasjonsteori som blant annet påstår det finnes en «Dyp stat», drevet av et mektig pedofilt nettverk som egentlig styrer USA. Flere QAnon-tilhengere støtter Donald Trump.

– Jeg vet at de er veldig sterkt mot pedofili, og det er jeg enig i. (...) Hvorfor spør du meg ikke om Antifa, sa en irritert Trump.

Trump ligger klart bak Biden på meningsmålingene.

Programleder Guthrie spurte Trump om det stemmer at han skylder 421 millioner dollar og hvem han i så fall skylder disse pengene?

– Jeg skylder ingen russiske penger.

– Noen utenlandske banker?, spurte Guthrie.

– Ikke som jeg vet om, jeg skal si fra hvis jeg finner det ut, det er i alle fall veldig lite, gjentok Trump.

Joe Biden og Donald Trump skal etter planen møtes til en siste debatt neste torsdag, 22. oktober.