Trump pressa Georgias valansvarlege til å «finne» stemmer

The Washington Post har fått tilgang til eit opptak av den timelange telefonsamtalen mellom president Trump og delstatens øvste valansvarlege, republikanaren Brad Raffensperger. Avisa har sjølv publisert klipp frå av samtalen.

Ifølgje avisa prøvde Trump å smigre Raffensperger, samtidig som han innstendig bad han om å ta grep. I tillegg hintet han med truslar om konsekvensar dersom Raffensperger nekta å hjelpe han med å «finne» fleire stemmer i Trumps favør.

– Høyr her. Alt eg vil er dette: Eg vil berre finne 11.780 stemmer, noko som er éin meir enn vi har. Fordi vi vann delstaten, seier Trump til Raffensperger i telefonsamtalen.

– Umogleg at eg tapte

Raffensperger avviser på si side påstandane til presidenten og påpeikar at Trump lener seg på konspirasjonsteoriar som allereie er avfeia av valstyresmaktene.

– Utfordringa du har, er at informasjonen som du sit på, er feil, seier Raffensperger i telefonsamtalen med Trump.

– Det er fullstendig umogleg at eg tapte i Georgia. Det er ikkje mogleg. Vi vann med hundretusenvis av stemmer, seier Trump.

Delstaten Georgias øvste valansvarlege, republikanaren Brad Raffensperger, har gjentekne gonger forsvart teljinga av stemmer etter presidentvalet. President Donald Trump prøver likevel å få delstaten til å undersøkje stemmene endå ein gong. Foto: Brynn Anderson / AP/NTB

Telefonsamtalen er berre det siste trinnet i ei lang rekkje av Trump sine forsøk på å forandre utfallet av det som har vorte beskrive som eit demokratisk og rettferdig presidentval, skriv nyheitsbyrået AP.

Trumps til no siste forsøk på å endre valresultatet, skjer drygt to veker før han må forlate Det kvite huset, og to dagar før omkampen om dei to viktige senatsplassane i Georgia som kan vippe fleirtalet i Senatet.

Tre omteljingar

Georgia gjennomførte omteljing av stemmene heile tre gonger, der Joe Biden kom sigrande ut alle gongene. Dette fall ikkje i god jord hos Trump.

Så seint som for nokre veker sidan retvitra Trump ein påstand frå ein advokat som skreiv at mellom andre Raffensperger vil bli fengsla etter å ha kåra Biden som vinnar.

Biden vann valet i Georgia med ein stemmeovervekt på 12.779. Delstaten har tidlegare vore sett på som ein sikker republikansk delstat.

Snakka om senatsvalet

Tysdag skjer det viktige omvalet på dei to senatsplassane i Georgia. Utfallet avgjer om Republikanarane beheld fleirtalet sitt i Senatet.

I telefonsamtalen med Raffensperger sa Trump òg at om Raffensperger ikkje gjer noko før tysdag, vil det setje den politiske framtida til dei to republikanske senatorane på spel.

Trump meiner framleis at han er den rettmessige vinnaren av presidentvalet i november. I desember valde valkollegiet Joe Biden formelt til president, og han blir innsett 20. januar.

Trump sine mange påstandar om omfattande valfusk er avvist både av hans eigen justisminister, den nasjonale valkommisjonen, utanlandske valobservatørar og delstatsstyresmaktene. Trump har ikkje lagt fram bevis for påstandane.