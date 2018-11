Trump på kant med USAs øverste dommer

Trump har flere ganger kommet med nedsettende kommentarer om dommere han ikke setter pris på. En av dem ble av presidenten omtalt som en «Obama-dommer» etter en kjennelse knyttet til Trumps asylpolitikk.

Han stanset et forslag fra Trump der migranter som krysser grensen inn til USA vil miste muligheten til å kunne søke asyl. Da Trump ikke fikk det som han ville gikk han ut og påstod at dommeren ikke er politisk uavhengig.

Uavhengig rettsvesen

I kveld sa USAs høyesterettsjustitiarius, altså lederen av USAs høyesterett, til nyhetsbyrået Ap at det ikke finnes «Obama-dommere eller Trump-dommere, Bush-dommere eller Clinton-dommere».

– Et uavhengig rettsvesen er noe å være takknemlig for, understreket Roberts, dagen før den amerikanske høsttakkefesten.

Han sa også at det er en gruppe «dedikerte høyesterettsdommere som gjør sitt beste for å yte rettferdighet for dem som står foran dem».

Det var John Roberts som ledet seremonien der Donald Trump ble tatt i ed som USAs president. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

– Gjør landet utrygt

Kommentarene roet ikke president Donald Trump som på ny antydet at amerikansk høyesterett er «Obama-vennlige».

Presidenten sier høyesterett har gjort bestemmelser som passer overens med forrige president, Barack Obama, sitt standpunkt. Trump fortsetter med å si at det hadde vært fantastisk om «9th circuit» – USAs største domstol – var uavhengig, men stiller deretter spørsmål ved hvorfor så mange motsetter seg domstolen om den faktisk er uavhengig.

Presidenten mener domstolen stanser altfor mange av sakene om immigrasjon og grensekontroll, noe som kan gjøre «landet vårt utrygt. Veldig farlig og uklokt!», skriver presidenten.

Uvanlig ordveksling

Senere la han ut en ny melding, der han sier at det er mange kriminelle i migrantkaravanen som har gått gjennom Mexico, og at «juridisk aktivisme utført av folk som ikke vet noe som helst om sikkerhet og trygghet våre innbyggere, det setter landet vårt i stor fare».

Det er veldig uvanlig at presidenter kritiserer dommere og domstoler, og det er også sjelden at en høyesterettsjustitiarius uttaler seg slik Roberts gjorde i dag.