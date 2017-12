Trump på folkemøte i Florida: – Stoltenberg er min største fan

– Den siste tiden har Stoltenberg, som er sjefen i Nato, og min største fan i hele verden, ikke kunnet få noen til å betale Nato, sa Trump til sine egne tilhengere på folkemøtet nær grensen mellom delstatene Florida og Alabama.

President Trump brukte noe av taletiden under møtet på nok en gang å klage over Nato-land som bruker mindre enn 2 prosent av sitt brutto nasjonal produkt på forsvaret.

Ifølge Trump, skal Nato ha fått inn flere milliarder dollar mer etter at han selv begynte å stille krav til de andre Nato-landene.

Foto: Joe Raedle / AFP

– Nå har budskapet gått inn, fortsatte den amerikanske presidenten.

– Urettferdig

Mens de aller fleste Nato-land bruker vesentlig mindre enn 2 prosent, bruker USA vesentlig mer av brutto nasjonal produktet på forsvaret og forsvarsalliansen. Trump mener at dette dypt urettferdig overfor skattebetalerne i USA.

Denne gangen var det Tyskland og Angela Merkel han dro frem som et eksempel.

– Ta for eksempel Tyskland, de betaler 1 prosent. Vi betaler 4 prosent. Forklar det for meg. Det er ikke bærekraftig, sa presidenten og fortsatte:

– Så jeg sa til Angela Merkel sist jeg møtte henne: «Angela, send litt penger vår vei», og hun sa: «Donald, det tyske folk vil ikke være fornøyd med det». Så sa jeg: «Det amerikanske folket er ikke fornøyd med hvordan det er nå».

MERKEL OG TRUMP: – Vi hjelper dem mye mer enn dem hjelper oss, sa Trump om Nato-allierte. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Før Trump gikk videre i talen advarte han om at kritikerne igjen ville ta det ille opp at han hadde kritisert Nato-allierte.

– I morgen vil folk igjen si at Donald Trump ikke respekterer Nato. Det er ikke sant. Jeg syns Nato er utrolig.

Støttet Moore

Trump var innom en rekke temaer i den timelange talen han holdt i Pensacola, og snakket om alt fra arbeidsledighet til innvandring, Nord-Korea og den overgrepsanklagede senatorkandidaten fra Alabama Roy Moore.

ROY MOORE: Trump gir sin fulle støtte til republikanernes senatorkandidat i Alabama, Roy Moore, til tross for overgrepsanklagene mot Moore. Foto: Brynn Anderson / AP

I Florida ba han tilhørerne om å stemme på Moore som senatskandidat i Alabama, og advarte om at USA ikke har råd til at en demokrat tar seieren.

– Vi har ikke råd, landets fremtid har ikke råd til å miste den plassen, sa Trump og refererte til republikanernes hårfine flertall i Senatet på 52 mot 48 representanter.

Kalte motkandidat «nikkedukke»

Om Moores motkandidat Doug Jones, sa Trump at han er en «liberalt demokrat» som kan bli «fullstendig kontrollert» av den demokratiske lederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer.

– Han er deres nikkedukke og alle vet det, sa Trump.

Mens Det hvite hus hele tiden har påpekt at arrangementet var et valgmøte for Trump i Florida, har mange merket seg nærheten til Alabama. Det har ført til spekulasjoner om at han ønsker å gi Moores valgkamp et løft, men uten å reise til Alabama selv.

– Dette handler ikke om at han ikke er i Alabama, men at han er i Pensacola, som er et Trump-område. Det ligger i en delstat der han vant klart i valget i fjor. Han besøker Florida fra tid til annen. Det er en viktig delstat, sier talsmann Raj Shah i Det hvite hus.