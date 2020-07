Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen. Han ble også dømt for å ha påvirket vitner. I tillegg ble han dømt for å ha hindret Russland-etterforskningen. Der etterforsket Kongressen om Trumps kampanje samarbeidet med Russland før valget i 2016.

Stone fortalte fredag at Trump hadde ringt ham for å fortelle ham at dommen skulle omgjøres.

En omgjøring opphever ikke kjennelsen slik en benådning vill gjort. Men sikrer at han ikke trenger å sone, selv om han er dømt.

– Roger Stone er nå en fri mann, skriver Det hvite hus i en kunngjøring.

Trumps påstand om at spesialetterforsker Robert Mueller gransket en forbrytelse som aldri skjedde ble gjentatt. På bakgrunn av det mener Trump at Stone aldri skulle vært tiltalt.

Talskvinne Kayleigh McEnany kalte Stone et offer for Russlands-bløffen. Hun hevder at det var venstresiden og deres allierte i pressen sto bak.

Trumps venn og tidligere rådgiver, Roger Stone, slipper å sone. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Demokratene reagerer

Demokratene er kritiske til presidentens avgjørelse.

– Beslutningen krenker rettsstaten og de juridiske prinsippene, sier lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff.

– Med dette gjør Trump det klart at det er to rettssystemer i USA – ett for hans kriminelle venner, og ett for alle andre, sier Schiff.

Lederen for Det demokratiske partiet Tom Perez spør seg om det er noen myndighet Trump ikke er villig til å krenke.

Donald Trump mener han er i sin fulle rett til å gripe inn i straffesaker i rettsvesenet hvis han bestemmer seg for det. USAs justisminister William Barr har flere ganger uttalt seg kritisk til Trumps innblanding i rettsvesenet. Foto: Andrew Caballero-reynolds] [saul Loeb / AFP

Lang rekke benådninger

Eksentriske 67 år gamle Stone er en av Trumps eldste venner og fortrolige som er kry av sitt omdømme som en slu luring, og i mange år har vært en bakromsoperatør hos Republikanere.

Han var den sjette Trump-medarbeideren som ble dømt i forbindelse med Muellers etterforskning.

Omgjøringen av Stones dom er det siste eksempelet på at Trump bruker presidentens ubegrensede myndighet til å benåde mektige personer som blir dømt.

I februar omgjorde han den 14 år lange dommen til den korrupte, tidligere Illinois-guvernøren Rod Blagojevic. Trump benådet også tidligere politisjef i New York Bernie Kerik og finansmannen Michael Milken.