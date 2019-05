Trump omgitt av granskinger og søksmål

Det hvite hus ble enda mindre samarbeidsvillige enn tidligere etter at justisminister William Barr, som ble plukket ut av president Donald Trump, serverte et sammendrag av spesialetterforsker Robert Muellers rapport.

Mueller kunne ikke fastslå at Trump hadde hindret etterforskningen eller samarbeidet med Russland, men understreket også at rapporten ikke frikjente ham.

Trump hevder selv at rapporten er en fullstendig frifinnelse, og omtaler både etterforskningen og de mange stevningene i kjølvannet av den som trakassering og en heksejakt.

Etter at Demokratene fikk flertall i Representantenes hus har de benyttet muligheten til å bombardere Trump og hans ansatte med stevninger for å få tak i mer Mueller-materiale, flere vitner og selvangivelsene til Trump.

Det hvite hus avviser nå alle stevningene fra komiteene i Representantenes hus. Demokratene svarer med å gå rettens vei, og truer med å forsøke å bøtelegge eller fengsle alle som ikke samarbeider.

Det fører til en rekke juridiske og politiske bikkjeslagsmål:

Mueller-rapporten

Demokratene i Kongressen vil ha hele rapporten i usensurert versjon, blant annet for å se om det er grunnlag for å slå fast at Trump har forsøkt å hindre etterforskningen.

Barr har levert en sensurert versjon, men nekter å frigi den usensurerte rapporten.

Trump brukte for første gang fullmakten til å hemmeligholde informasjon («executive privilege») for å stanse offentliggjøringen av den samlede rapporten.

Justiskomiteen i Representantenes hus har stemt for å kjenne Barr skyldig i å ha vist ringeakt for Kongressen. Etterretningskomiteen, som også har krevd å få utlevert alle dokumentene, har varslet at de vil ta saken videre.

Justisdepartementet har nå gått med på å gi etterretningskomiteen 12 dokumenter de har bedt om som en del av forhandlingene, og for å unngå reaksjoner mot Barr.

Samtidig har Trump bedt Barr om å etterforske etterforskerne. Han har gitt justisministeren fullmakt til å nedgradere etterretningsdokumenter, og har beordret hele det amerikanske etterretningsmiljøet til å samarbeide.

Trump har anklaget flere tidligere FBI-ansatte for forræderi, og hevder staben hans ble spionert på under valgkampen.

Justisminister William Barr har flere ganger sagt seg enig i Donald Trumps påstander. Nå skal han granske granskerne. Foto: Mandel Ngan / AFP

Selvangivelsene

Trump er den første presidenten siden Richard Nixon som har nektet å vise frem selvangivelsene sine.

Demokratene har satt i gang flere granskinger av Trumps tidligere forretningsavtaler og mulige interessekonflikter, og gjør nå alt de kan for å få tak i selvangivelsene.

Finansminister Steven Mnuchin har avvist en stevning fra skattekomiteen i Representantenes hus. Det er ventet at også denne er på vei over til rettsapparatet.

Komiteen også har bedt revisorfirmaet Mazars om å få utlevert regnskapene til Trump, og fikk nylig medhold hos en føderal dommer som slo fast at forespørselen er legitim.

Det er første gang en føderal domstol har ment noe om hvor langt Kongressen kan gå for å undersøke Trumps forretningsvirksomhet.

Trump og firmaet hans har imidlertid svart med å saksøke både Mazars og kontrollkomiteen for å stanse utleveringen av regnskapene.

Der hevdes det at stevningen mangler juridisk grunnlag, og at Demokratene bare er ute etter informasjon som kan skade Trump politisk.

Donald Trump på vei fra Det hvite hus til Kongressen for å levere årets tale om rikets tilstand. Foto: Mary F. Calvert / Reuters

Banksøksmål

Demokratene har også sendt stevninger til to av bankene Trump har brukt, Deutsche Bank og Capital One Financial.

Opplysningene derfra kan gi en oversikt over mange år av Trumps forretningsvirksomhet og økonomien til familiemedlemmene hans.

Trump har også sendt inn et søksmål for å blokkere utleveringen av disse opplysningene, men dette har nå blitt avvist av to føderale dommere.

Det hvite hus offentliggjorde i 2017 et dokument med oversikt over Trumps gjeld og inntekter.

Der kom det blant annet frem at han var involvert i 565 forskjellige selskaper via sitt forretningsimperium året før, og at han hadde en gjeld på 315 millioner dollar, 130 millioner av dem til Deutsche Bank.

Justiskomiteen møtte opp foran en tom stol for å markere at Donald McGahn nektet å stille. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Stevning av vitner

– Vi kjemper mot alle stevningene, sa Trump da Kongressen møttes igjen etter påske.

Trump har gitt flere av sine nåværende og tidligere ansatte beskjed om å ignorere stevningene fra komiteene. Blant dem er Carl Kline, John Gore, Stephen Miller og Don McGahn.

Trumps tidligere rådgiver i Det hvite hus, Don McGahn, er den foreløpig siste som har nektet å møte. Han skal også ha fått beskjed om å ikke gi fra seg dokumentene komiteen ber om.

Han blir også truet med ringeakt for Kongressen, mens nye stevninger ble sendt til Hope Hicks og Ann Donaldson, som jobbet med både Trump og McGahn.

Etterretningskomiteen vil også gjerne ha Robert Mueller som vitne for å fortelle om funnene i den mye omtalte rapporten. Det er uklart om det kommer til å skje.

Tidligere utenriksminister Rex Tillerson skal samtidig ha hatt hemmelige møter med utenrikskomiteen i Representantenes hus. Ifølge CNN handlet samtalene om regjeringens forhold til Russland og Jared Kushners rolle i utenrikspolitikken.

Møtet kan ifølge CNN tyde på at demokratene vil se nærmere på forholdet mellom Trump og Vladimir Putin. De viser blant annet til at Trump skal ha beslaglagt notatene til en tolk etter et møte med Putin i Hamburg i 2017, og at disse notatene ikke har vært mulig å fremskaffe i ettertid.

Tillerson forklarte blant annet at Putin var bedre forberedt enn Trump, noe som fikk Trump til å svare at Tillerson er «dum som en stein».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Demokratene har flere ganger gjort et poeng ut av at vitnene som blir stevnet, ikke møter opp. Her spiser Steve Cohen kylling for å markere at han mener justisminister William Barr er feig fordi han ikke møtte til høringen i justiskomiteen. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Etterforskninger

Fem komiteer i Representantenes hus, og en i Senatet, holder fortsatt på med granskinger knyttet til presidenten.

Justiskomiteen: Ledes av demokraten Jerrold Nadler. Krever hele Mueller-rapporten usensurert, samt bevisene den bygger på. Gransker også kontakten mellom Trumps valgkamp og Russland i løpet av presidentvalget i 2016. Eventuelle forsøk på riksrett vil trolig starte i denne komiteen, skriver Reuters.

Kontrollkomiteen: Ledes av demokraten Elijah Cummings. Det var her Trumps tidligere advokat Michael Cohen vitnet. Komiteen har også stevnet flere tidligere ansatte i Det hvite hus, blant annet for å granske utdelingen av sikkerhetsklareringer. De har også bedt om informasjon fra Trumps tidligere regnskapsførere.

Skattekomiteen: Ledes av demokraten Richard Neal. Har bedt skattemyndighetene om å få utlevert seks av Trumps personlige selvangivelser og tall fra selskapene hans.

Finanskomiteen: Ledes av demokraten Maxine Waters. Gransker Trumps forbindelser til Deutsche Bank og angivelig russisk hvitvasking gjennom samme bank. Waters har tatt til orde for å stille Trump for riksrett.

Etterretningskomiteen i Representantenes hus: Ledes av demokraten Adam Schiff, som Trump har omtalt som både «Adam Schitt» og «little pencil neck». Gransker Russlands innflytelse på amerikansk politikk, og påstander om at andre nasjoner har makt over Trump, familien hans eller næringsvirksomheten hans. Ønsker også Mueller som vitne.

Etterretningskomiteen i Senatet: Ledes av republikanske Mark Warner, som også gransker Russlands innflytelse på presidentvalget. Trumps svigersønn Jared Kushner har vitnet to ganger, en av dem bak lukkede dører. Donald Trump Jr. har ifølge Reuters også gått med på å møte til en høring i sommer.

Nancy Pelosi og Jerrold Nadler er to av demokratene som gjør livet surt for Donald Trump. Foto: Drew Angerer / AFP

Flere krever riksrett

Trump har sagt at han vil kjempe mot alle forsøk på å innlede riksrett mot ham, og at han vil ta kampen helt til Høyesterett, selv om den domstolen ikke har noe med prosessen å gjøre.

Stadig flere profilerte demokrater tar nå til orde for å stille Trump for riksrett fordi presidenten nekter å føye seg etter stevningene fra Kongressen.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, har hittil forsøkt å bremse kravene om riksrett. Argumentet hennes er at det vil splitte landet ytterligere, og samtidig oppildne Trumps støttespillere inn mot presidentvalget neste år.

Flere av partifellene hennes mener derimot at riksrett snart er uunngåelig, og at de ikke kan bekymre seg for valget.

Den eneste republikaneren i Kongressen som har tatt til orde for riksrett er Justin Amash fra Michigan. Trump svarte med å kalle ham en «taper».