Trump om Wikileaks: – Kunne passe med dødsstraff

Det er et videoopptak fra 2010 som nå får fornyet oppmerksomhet.

I opptaket varmer programlederen i Fox News, Brian Kilmeade, opp til sendingen med Donald Trump og forteller seerne hva som kommer til å bli tema mellom de to, skriver CNN.

Når Wikileaks nevnes, sier Trump at det er «skammelig», og at det «kunne passe med dødsstraff».

Republikanerne og de konservative kreftene i USA hadde lite til overs for Wikileaks etter at grunnleggeren Julian Assange lekket amerikanske militærhemmeligheter og søkte tilflukt på Ecuadors ambassade i London.

Sannhetsvitne

Et slikt ståsted står i sterk kontrast til uttalelser fra Donald Trump i det siste, der han siterer Assange som et sannhetsvitne på at Russland ikke står bak lekkasjene som kan ha skadet Hillary Clintons sjanser i den amerikanske valgkampen.

– Julian Assange sier at «en 14-åring kunne ha hakket Podesta», tvitrer Trump og viser til dokumentene Wikileaks har lekket fra epostene til mannen som ledet Clintons valgkampanje.

Trump har tidligere uttalt sin skepsis til amerikansk etterretnings konklusjon om at Russland har prøvd å påvirke det amerikanske presidentvalget ved hjelp av hacking.

President Barack Obama utviste i forrige uke 35 russiske diplomater med henvisning til hackingen.

– Uforsiktige

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november.

– Informasjonen vi fikk stammer ikke fra noen statlig involverte. Kilden vår er ikke russiske styresmakter, sier Assange. Han hevder også at det er umulig å si noe sikkert om de hackede dokumentene var med på å gi Trump seieren under valget.

Trump stiller spørsmål til hvordan Demokratene kunne være så uforsiktige og ikke beskytte seg mot hackere.

– Han sier også at russerne ikke gav ham denne informasjonen, tvitrer Trump om Assange.