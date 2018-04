Trump om Stormy Daniels-utbetaling: – Jeg visste ingenting

– Nei, svarte president Trump på spørsmål fra reportere om den mye omtalte utbetalingen, ifølge flere amerikanske medier.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Trump.

BRØT STILLHETEN: USAs president Donald Trump svarte for første gang på spørsmål om advokat Cohens betaling til pornoskuespilleren Stephanie Clifford torsdag. Foto: Mandel Ngan / AFP

Dette er presidentens første anerkjennelse av skandalen rundt en påstått seksuell affære med pornoskuespilleren Stormy Daniels. Saken har preget amerikanske og internasjonale medier de siste månedene.

Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, skrev i 2016 under på en avtale om at hun ikke skulle snakke om sitt angivelige forhold til Trump ti år tidligere. Det fikk hun 130.000 dollar for.

Betalingen, som Trump sier at han ikke visste om, ble gjort av Trumps personlige advokat Michael Cohen, bare få dager før presidentvalget i 2016. Cohen selv har bekreftet at betalingen har funnet sted.

Ifølge CNN skal Trump sine rådgivere ha advart presidenten om å svare på spørsmål om den påståtte affæren med pornoskuespillerinnen.

ADVOKAT: Trumps personlige advokat Michael Cohen har innrømmet å ha betalt Stormy Daniels 130.000 dollar. Foto: Mark Wilson / AFP

Det hvite hus har også benektet enhver påstand om seksuell omgang mellom Trump og Daniels.

Pornoskuespilleren har flere ganger tilbudt seg å betale tilbake de 130.000 dollarene hun har fått utbetalt, slik at hun kan «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold med presidenten og forsøkene på å få henne til å tie».

Hun har også saksøkt presidenten for å få avtalen opphevet.

Trumps personlige advokat, Michael Cohen, har levert et motsøksmål for brudd på taushetsplikten, der Daniels kreves for 20 millioner dollar.

Daniels advokat Michael Avenatti skrev på Twitter som et svar til at presidenten brøt stillheten torsdag, at «gode ting kommer til dem som venter».

– Saken vår styrket akkurat seg. Du kan ikke ha en avtale når en part hevder å ikke vite noe om det, skriver Avenatti.

Kan bli brukt i Russland-etterforskning

Cohen hevder han betalte Daniels av egen lomme, og at han aldri fikk penger igjen av Trump.

Den tidligere direktøren for den føderale valgkommisjonen (FEC), Trevor Potter, har sagt at utbetalingen fra Cohen til Clifford kan defineres som et ulovlig bidrag til Trump-kampanjen.

Dermed kan det brukes i Robert Muellers etterforskning av mulig russisk innblanding i presidentvalgkampen. Mueller etterforsker allerede to episoder Cohen var involvert i, og kan ifølge CNN bruke sakne til å få ut mer informasjon om mulige forbindelser til Russland.