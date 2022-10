Trump om partikollega: – Han har et dødsønske

Utbruddet kommer på Trumps eget sosiale medium Truth Social.

Trumps innlegg kommer etter at McConnell, som er republikanernes leder i Senatet, inngikk en midlertidig avtale med demokratene om fortsatt finansiering av statsapparatet fram til desember.

President Joe Biden signerte loven fredag, skriver The Hill.

– Han har et DØDSØNSKE, skrev Trump på sin egen nettplattform.

Han kom også med nedsettende kommentarer om McConnells kone Elaine Chao, som er født på Taiwan.

Han omtalte henne som «hans Kina-elskende kone, Coco Chow!».

Mitch McConnell har fått gjennomgå av Donald Trump i det siste. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trumps talsmann: – Absurd

Trumps melding har skapt ny bekymring for om ekspresidenten forsøker å oppildne til vold, skriver Washington Post.

En talsmann for Trump sier det er «absurd» å tolke meldingen som en trussel eller en oppfordring til vold, og antyder at referansen var ment politisk og ikke bokstavelig.

Det er ikke første gang Trump går til angrep på verken McConnell eller kona, tidligere transportminister Elaine Chao.

For noen uker siden skrev Trump et innlegg på Truth Social, der han kalte henne McConnells «gale kone».

Trump heller dermed bensin på bålet i feiden med McConnell, som nylig støttet «Electoral Count Act», som senatorer har fremmet som svar på opprøret og stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Tusenvis av Trump-tilhengere var 6. januar 2021 samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og rundt 2000 brøt seg inn i Kongressen.

Fem mennesker døde og 128 politifolk ble skadd.

Med den nye loven vil senatorene øke antallet medlemmer av kongressen som kreves for å protestere for at resultatene skal analyseres på nytt når stemmesedlene telles.

I dag trenger bare én senator og én representant å protestere, men den nye lovgivningen vil heve terskelen til en femtedel av begge kamre.

McConnells kontor har ikke svart på avisens henvendelse om saken.