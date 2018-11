Trump om klimarapport: – Jeg tror ikke på det

USA må regne med flere og verre naturkatastrofer som følge av global oppvarming, og de økonomiske kostnadene vil bli store, heter det i den nasjonale klimavurderingen.

Utenfor Det hvite hus fikk den amerikanske presidenten Donald Trump spørsmål om ukontrollert global oppvarmingen kunne forårsake kaos økonomien i USA.

– Jeg tror ikke på det, svarte han om den del av rapporten, ifølge BBC.

Klimarapportstudien viser at klimaendringene kan koste USA hundrevis av milliarder dollar og føre til dårligere helse hos mennesker.

– Jeg har lest en del av rapporten, som er utarbeidet av forskere som har fått hjelp fra myndighetene, sa president Trump.

Han sa også at USA ikke vil ta tak i noen tiltak for å kutte utslippene, så lenge det ikke blir gjort i andre land.

– Kina og Japan og hele Asia og alle disse andre landene, sa han.

Verdens ledende forskere er enige om at klimaendringene er menneskeskapte og at svingningene i temperaturene blir forverret som følge av handlingene vi mennesker tar.

Rapporten

Den amerikanske klimarapporten tar for seg hvordan klimaendringene kan virke inn på det amerikanske samfunnet. Den viser at effekten av klimaendringene allerede kan merkes over hele landet, med mer ekstremvær og klimarelaterte hendelser. Siden 2015 har ekstremvær kostet USA over 3.400 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Den nasjonale klimavurderingen, som kom fredag, har fått tidligere presidentkandidat Hillary Clinton (D) til å reagere.

Hun skrev mandag kveld på sin Twitter-konto at Trump-administrasjonen forsøkte å gjemme klimaforskningsrapporten ved å lansere den fredag etter Thanksgiving, som er en nasjonal festdag i USA.

Trump om klimaendringer

Tidligere i høst beskyldte president Trump klimaforskerne for å ha en politisk agenda da han tvilte på om jordens stigende temperaturer kunne skyldes mennesker. Mens i et intervju med CBS «60 Minutes» sa han at han ikke lenger tror at klimaendringer er en bløff.

– Jeg tror noe skjer. Noe endres og det vil bli endret tilbake igjen. Jeg tror ikke at det er en bløff. Jeg tror det er en endring, men jeg vet ikke om det er menneskeskapt, sa presidenten i intervjuet med den amerikanske TV-kanalen.

I klimarapporten som kom sist fredag frykter man at effektene av klimaendringene vil bli verre uten mer tiltak for å kutte utslipp. Bildet er fra 11. november Big Bend, California. Foto: Josh Edelson / AFP

