Trump om bilde: – Det var ein vennleg samtale med gruppa

Under pressekonferansen i Singapore vart Trump spurt kvifor han behandlar historiske fiendar som vener, og historiske vener som fiendar.

Bakgrunnen var G7-møtet i Canada der europeiske regjeringssjefar konfronterte Trump med den nye straffetollen på stål og aluminium.

Eit bilete som vart delt på Angela Merkels Instagram-konto, der det ser ut som fleire europeiske leiarar er i ferd med å gå i strupen på Trump, har blitt brukt som bevis på den dårlege stemninga mellom USA og Europa og Canada.

Noko Trump avviser.

– Vi snakka om daglegdagse ting, medan vi venta på nokre endringar i dokumentet som eg hadde bedd om. Og dette bildet med Angela Merkel ser ikkje veldig vennlegsinna ut, og det var rapportert at vi var sinte på kvarandre.

– Men det som FAKTISK skjedde var at heile gruppa snakka vennleg med kvarandre, om noko som ikkje var relatert til noko som helst, sa Trump.

Men han held fast på at samhandelen med dei allierte i Nato er urettvis:

– Eg har eit veldig godt forhold til Angela Merkel, MEN når det gjeld Nato betaler ho mykje mindre enn det vi gjer. Vi betalar for 60–90 % av Nato, og vi verjer europeiske land, og på toppen av det heile« tek dei livet av oss» når det gjeld handel.

– Samtidig sender dei BMWar og Mercedesar til oss.

Angela Merkel sa i eit intervju med ARD at G7 møtet var «deprimerande».

– Justin, vi har tjue fjernsyn i Air Force One!

Trump vart også konfrontert med at han kalla Canadas statsminister «veik og uærleg» etter G7-møtet i Canada.

Og Trump heldt fast på kritikken mot Trudeau, som han meiner sa ein ting i møtet dei to hadde saman, og noko anna i møte med pressen etter at Trump hadde sett seg på flyet til Singapore:

– Eg trur ikkje Justin veit at Air Force One har over tjue fjernsyn. Og eg ser han på fjernsynet der han seier at han ikkje vil bli «trakassert av USA». Kva snakkar han om? Vi hadde nett teke kvarandre i handa, det var svært vennleg.

– Og han vil lære at dette vil bli dyrt for folket i Canada, sa Trump.