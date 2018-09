Trump om anonym kronikkforfatter: – Ingen vet hvem i huleste han eller hun er

– De sier at Donald Trump har mistet det. Likevel er det 20.000 som møter opp for å høre på, åpnet presidenten folkemøtet, som varte i en drøy time.

I Montana ba Trump forfatteren av den mye omtalte kronikken, publisert i den avisen The New York Times, om å stå frem. I kronikken beskrives Trump som en leder uten moral, som stadig skifter mening, og som har stor sans for diktatorer og autoritære ledere.

I Montana møtte Trump flere tusen tilhengere natt til fredag norsk tid. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Trump sa samtidig at han ikke hadde noen anelse om hvem det kan være som står bak «den fryktelige tingen», og kalte forfatteren for en «veldig anonym feiging».

– Ingen vet hvem i huleste han er, eller hun, selv om de (The New York Times, journ.anm.) skrev han. Men sannsynligvis er det en liten forkledning som betyr at det er en hun, sa presidenten.

Disse har nektet for å skrive kronikken Ekspandér faktaboks Mike Pence, visepresident Mike Pompeo, utenriksminister Ben Carson, boligminister Daniel Coats, etterretningssjef Kirstjen Nielsen, sikkerhetsminister Steven Mnuchin, finansminister Nikki Haley, FN-ambassadør Mick Mulvaney, OMB-direktør Jeff Sessions, justisminister James Mattis, forsvarsminister Rick Perry, energiminister Alex Azar, helseminister Gina Haspel, CIA-sjef Wilbur Ross, handelsminister Andrew Wheeler, miljørådgiver Betty DeVos, utdanningsminister Robert Wilkie, veteranminister Alexander Acosta, arbeidsminister Sonny Perdue, landbruksminister Kellyanne Conway, rådgiver for Trump Ryan Zinke, innenriksminister Kilde: The Washington Post

Ba om navnet

USAs president og medhjelperne hans skal ha blitt rystet etter leserinnlegget fra en «høytstående ansatt i administrasjonen». I innlegget langet den ansatte ut mot presidentens lederskap, og skrev at han eller hun «var en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen».

Foto: Kevin Lamarque / Reuters

I et intervju med Fox News før Montana-møtet kalte presidenten Det hvite hus for en «velsmurt maskin», og sa at det er «mye kjærlighet i Trump-administrasjonen».

– Men så tar de én person ut av flere tusen, det er det som er urettferdig, sa Trump.

På selve folkemøtet ba han igjen om å få vite hvem kronikkforfatteren er.

– For vår nasjons sikkerhet bør New York Times publisere navnet med én gang, sa Trump.

Leserinnlegget har gjort Donald Trump forbannet, og det kan virke som om presidenten, slik som resten av verden, er nokså nysgjerrig på hvem som står bak kronikken.

På folkemøtet i Montana oppfordret han også avisas egne journalister til å undersøke hvem det var som skrev kronikken.

– Det vil faktisk være et scoop, sa presidenten.

Senator foreslår løgndetektor

I en artikkel listet CNN torsdag opp 13 kandidater som kan ha stått bak kronikken som har slått ned som en bombe. Men maktperson etter maktperson har gått ut og bedyret sin uskyld.

Rand Paul sier at løgndetektor jevnlig blir brukt på CIA- og FBI-agenter og at det bør være mulig å gjennomføre på sikkerhetsklarerte ansatte i Det hvite hus også. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Senator Rand Paul foreslår imidlertid overfor CNN at alle med sikkerhetsklarering i Det hvite hus bør gjennomgå en løgndetektortest.

– Jeg mener at hvis du har sikkerhetsklarering i Det hvite hus, mener jeg det ville være akseptabelt å bruke en løgndetektortest å spørre folk om de har snakket med mediene, som er imot reglene i Det hvite hus.

Det har vært en krevende uke for presidenten.

Kronikken i New York Times, kom få dager etter lekkasjer fra den nye boka til Watergate-journalist Bob Woodward tidligere i uka. I boka står det blant annet forsvarsminister Jim Mattis har sagt at «Trump har kunnskap som et barn», mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at «presidenten har gått av hengslene og er en idiot».