Trump og Xi utsetter nye tolløkninger

– Svært godt, var Trumps karakteristikk av møtet med Xi som fant sted på sidelinjen under G20-møtet i Osaka i Japan.

Dette er også oppfatningen i Kina, skal man tro landets statlige nyhetsbyrå Xinhua, som melder at Trump og Xi ble enige om inntil videre å utsette innføringen av eventuelt nye tollsatser.

De to lederne ble også enige om å gjenoppta forhandlingene om en handelsavtale.

– Basert på likhet og gjensidig respekt, ifølge Xinhua.

Toppmøtet mellom de to presidentene kan ha vært avgjørende i den stadig bitrere handelskrigen mellom verdens to største økonomier.

Utmerket forhold

De to lederne slo an en forsiktig optimistisk tone alt før møtet.

– Vi har hatt et utmerket forhold. Men vil ønsker å få til noe som utjevner det når det gjelder handel, sa Trump da møtet åpnet.

Xi, på sin side, mintes æraen med ping pong-diplomati som innledet normalisering av forholdet mellom de to landene, og sa at én ting som er uendret, er at både USA og Kina tjener på samarbeid og taper på konfrontasjon.

– Samarbeid og dialog er bedre enn spenning og konfrontasjon, sa han.

Huawei-nøtt

Før møtet sa Trump at han forventer et produktivt møte, men han advarte også om at han er fullt beredt til å legge toll på all kinesisk import om det ikke lykkes å få til en avtale.

Han har bekreftet at de skal drøfte Huawei, som USA har lagt ned forbud mot av nasjonale sikkerhetsgrunner. Det er meldt at Kina krever at alle restriksjoner på Huawei oppheves som ledd i en enighet om handel.

Ekspertene mener det mest sannsynlige er at det blir enighet om en våpenhvile og fortsatte samtaler. Men markedene utelukker ikke et totalt sammenbrudd eller en overraskende enighet, gitt Trumps spontane og uforutsigbare natur.