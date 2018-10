Trump og republikanerne kan vinne på striden om Kavanaugh

Svært lenge har entusiasme for Demokratene dominert meningsmålingene i USA.

Men mindre enn én måned før Kongressvalget i november, viser en meningsmåling fra National Public Radio at republikanerne er på offensiven og at deres velgere nå er like entusiastiske som demokratenes. I en tilsvarende måling fra juli hadde demokratene et stort forsprang.

De fleste kommentatorer – fra både høyre og venstre side – forklarer dette med at Kavanaugh-striden har gjort republikanske velgere så forbannet og engasjerte, at de nå i større grad kommer til å stemme ved mellomvalget enn de ga uttrykk for tidligere i høst.

Kavanaugh engasjerer

Ute på bondelandet i delstaten Wisconsin er det stor entusiasme for både Trump og republikanerne. Og Kavanaugh-saken har skapt enda mer engasjement:

– Jeg tror den saken vil styrke republikanerne ved mellomvalget, sier Charlie Knigge til NRK.

Han er en av mange tusen melkebønder i Wisconsin. Vanligvis er han ikke så opptatt av det politiske spillet i Washington, som han følger kun med et halvt øre. Men han har fått med seg striden om Senatets godkjenning av Kavanaugh som høyesterettsdommer.

Knigge illustrerer godt hvorfor Trump fortsatt har støtte blant mange amerikanerne, og hvordan Kavanaugh-saken kan hjelpe republikanerne i mellomvalget.



Les: Brett Kavanaugh valgt til USAs høyesterett til høylytte protester

– Det var bra at de endelig blir ferdige. Men jeg er bekymret for at ingen heretter vil våge å ta på seg offentlige verv. Man risikerer jo å få gravd opp hele fortiden – mange tiår tilbake, sier Knigge.

Charlie Knigge, Lloyd Holtermann og Don Damirel er alle ivrige Trump-tilhenger. Foto: NRK

Støtter Trump tross problemer for landbruket

Som de fleste andre bønder vi møter i Wisconsin, er Knigge en ivrig Trump-tilhenger. Til tross for presidentens handelskonflikter og straffetoll.

– På kort sikt er virkningene av dette svært dårlige for oss. Det skader alle som driver med landbruk. Men jeg håper at det vil fungere i det lange løp.

Bøndenes inntekter gikk ned etter at president Trump startet handelskonflikter med Kina, Canada og Mexico. Kineserne svarte med straffetoll på landbruksprodukter.

Men nå kan bøndene muligens se fram til litt bedre tider. USA, Mexico og Canada ble i forrige uke enige om en ny handelsavtale. Den gir en litt bedre åpning for eksport av melk og melkeprodukter fra USA til Canada.

Donald Trump på et valgkampmøte i Kansas. Han tror de kommer til å øke flertallet sitt i Kongressen i Washington, D.C. Du trenger javascript for å se video. Donald Trump på et valgkampmøte i Kansas. Han tror de kommer til å øke flertallet sitt i Kongressen i Washington, D.C.





Les også: – Trump har 60 dager til å få slutt på handelskrigen

Noe som kan gagne delstaten Wisconsin. Den ligger ikke langt fra grensen til Canada, og er nest største leverandør av melk i USA etter California.

– Jeg er veldig oppmuntret over at man nå har blitt enige. Mer tilgang til eksport er viktig for oss, sier Charlie Knigge.

– Vil avtalen føre til økt støtte for Trump?

– Absolutt. Vi er svært fornøyde med denne handelsavtalen.

«Trump har fått til mye»

Lloyd Holtermann driver Rosy-Lane Holsteins LLC i Watertown, et stort melkebruk med nesten 1000 kyr. Han er også fornøyd med den nye handelsavtalen. Selv om han ikke tror endringene vil bli så veldig store.

Begeistringen for Trump er likevel minst like sterk som hos Charlie:

– Trump har fått til mye. Den forrige presidenten bare satt der og brukte penger. Vi fikk ingenting for pengene våre. Han skattela oss tungt. De nye reglene for forretningsdriften var forferdelige under Obama. Trump kom og fjernet disse urealistiske reguleringene. Han senket skattene og gjorde USA til å bli et bedriftsvennlig land, sier Lloyd Holtermann.

Kamp om kvinnelige velgere

For bare noen uker siden tilsa meningsmålingene at Demokratene lå an til å vinne Representantenes hus – underhuset i USAs nasjonalforsamling Kongressen – ved mellomvalget 6. november.

Noen våget endatil å slå frampå om at Demokratene også kunne klare å erobre overhuset – Senatet.

Det var særlig kvinners økte engasjement som skulle gi Demokratene dette flertallet. Men nå viser spørreundersøkelsen fra National Public Radio at engasjementet blant kvinnelige velgere som støtter Demokratene har gått ned, mens det har gått kraftig opp blant kvinner som støtter Republikanerne.

Mange observatører pekte på at kvinnene skulle snu opp ned på Kongressen ved dette valget. Nå kan det se ut til at Demokratene blir rammet av utmattelse og oppgitthet blant sine kvinnelige velgere – etter den mislykkede kampen mot Kavanaugh som høyesterettsdommer.

Kvinner for Trump

I Wisconsin er det ikke noen problem å finne kvinner som støtter presidenten og republikanerne:

– Trump er ingen politiker. Så han snakker kanskje ikke like fint som de andre. Ofte fornærmer han folk. Men hør på hva han faktisk sier og gjør, sier Donna Damirel.

Hun driver et lite melkebruk sammen med ektemannen Don. Han er også ivrig Trump-tilhenger:

– Jeg håper han vil vinne i 2020 også, sier Don Damirel, og får entusiastisk støtte av kona.

Don og Donna Damirel tror Trumps politikk, tross konsekvensene av handelskrigen, vil slå positivt ut for dem til slutt. Foto: Lars Os / NRK

Tause konservative

Universitetet i Wisconsins største by, Milwaukee, regnes som en høyborg for Demokratene i delstaten. Men også her finner vi støtte til Trump:

– Det er nok mange tause konservative. Som ikke roper så høyt, sier Annette Hartman.

Hun jobber som MRI-tekniker ved universitetet.

– Jeg liker at Trump elsker Amerika. Han er patriotisk og setter Amerika først. I internasjonale spørsmål, beskytter landet vårt. Bygger muren.

Hun smiler litt sjenert ved det siste svaret. Vet at det er kontroversielt.

– Du liker spesielt det med muren?

Hun nikker.

– Den kan gjøre oss tryggere.

Annette Hartman er en av få på universitetet i Milwaukee som våger å snakke positivt om Trump. Foto: Lars Os / NRK

Vippestatene mer til høyre

Fox News har undersøkt stemningen i delstatene Arizona, Indiana, Missouri, Nord-Dakota og Tennessee.

I de fleste av disse «vippe»-statene har spørreundersøkelsene lenge gitt Demokratene et godt forsprang. Nå viser tallene at avstanden har krympet.

I Nord-Dakota har mange norske og skandinaviske aner. Her håpet Demokratene at de skulle få gjenvalgt senator Heidi Heitkamp. For en måned siden så det ut til at hun kunne klare det, med bare en marginal avstand til sin republikanske utfordrer i en stat som stemte overveldende for Trump i 2016.

Etter striden om høyesterettsdommeren har stemningen endret seg dramatisk. På siste måneds meningsmåling leder republikaneren Kevin Cramer med 12 prosentpoeng over Heitkamp. Det er først og fremst kvinnene som svikter. I forrige måned ledet Heitkamp med 7 prosentpoeng blant kvinnene – nå gir de hennes republikanske motkandidat en 4 prosentpoengs ledelse.

Målingen fra Fox News ble tatt opp før den endelige avstemningen. Mange av de spurte sa at de ikke lenger ville støtte Heitkamp hvis hun stemte mot Kavanaugh. Som hun til slutt gjorde.

Håper Trump vinner i 2020

Selv om president Trump ikke er på valg ved mellomvalget, reiser han rundt fra delstat til delstat og holder valgmøter. Mange observatører kaller Kongressvalget en folkeavstemning for eller mot Trump.

Bøndene i Wisconsin som vi snakket med, var helt klare i sin støtte til Trump. Det vil få betydning for hva de skal stemme i november. Og også ved neste presidentvalg:

Annette Hartman er sikker på at det blir en stemme for Trump i 2020. Lloyd Holterman også:

– Han blir gjenvalgt. Med et valgskred!