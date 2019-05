Trump og Putin snakket på telefonen i en time

De to lederne snakket i over en time, ifølge Det hvite hus. Putins talsmann sier at samtalen varte nesten halvannen time.

Trump bekrefter selv på Twitter at han hadde et langt telefonmøte med sine russiske kollega.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump omtaler det som en «høyst produktiv samtale» og sier at det å komme «godt overens med Russland, Kina og alle, er en god ting, ikke en dårlig ting.»

Uenige om Venezuela

Trump fortalte Putin at «USA støtter folket i Venezuela», ifølge pool-rapporten (en journalist som rapporterer fra pressemøter på vegne av pressekorpset – red.anm.) fra det improviserte pressetreffet i oppkjørselen til Det hvite hus.

Trump har lenge arbeidet for at Venezuelas president Nicolás Maduro må gå. Russland støtter Maduro, mens USA mener opposisjonsleder Juan Guaidó er landets rettmessige president.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Handelsspørsmål, Ukraina, Nord-Korea og en mulig ny atomavtale, der Kina også trekkes inn, var også tema, sier pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders, uten å gi særlig detaljer.

Hun utdypet heller ikke hvilken atomavtale det var snakk om. Både USA og Russland har trukket seg fra INF-avtalen, og atomnedrustningsavtalen New START går ut i 2021.

Diskuterte Mueller-rapporten

Spesialetterforsker Robert Muellers konklusjon etter nesten to års gransking, kom også opp i samtalen mellom Trump og Putin. Den amerikanske presidentens pressetalskvinne sa at «begge lederne visste at det ikke var en konspirasjon eller samarbeid».

USAs president Donald Trump sier at Kina er interessert i å være med på en nedrustingsavtale sammen med Russland og USA. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

– Putin smilte og sa at påstanden om russisk innblanding «startet som et fjell og endte opp som en mus», sa Trump til pressen i det ovale kontor noen timer senere.

– Ba du ham om ikke å blande seg inn i det neste presidentvalget?, spurte en journalist.

– Vi diskuterte ikke det, sa Trump. Vi diskuterte fem-seks saker og gikk i detalj på Venezuela, Nord-Korea og atomplanene.

Trump bekreftet også på Twitter at de to snakket om snakket om, det han kaller, «Russland-bløffen».

Utskrifter fra Det hvite hus viser at Trump og Putin har hatt minst åtte telefonmøter siden presidentinnsettelsen i januar 2017.

New York Times har laget en oversikt over kommunikasjonen mellom de to, som også viser at Trump og Putin har truffet hverandre fem ganger.

Trump har tidligere fått kritikk for ikke å dele referater fra møtene på tomannshånd.

Donald Trump og Vladimir Putin håndhilser under et møte i Helsingfors sommeren 2018. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Demokratene lar ikke rapporten ligge

I USA prøver demokratene å få kalt inn Robert Mueller til å forklare seg om granskingen av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Mueller har vært kritisk til justisministerens konklusjoner.

President Trump fikk spørsmål om han ønsker at Mueller skal stille til høring.

– Jeg vet ikke. Det får være opp til justisministeren, som jeg syns har gjort en vidunderlig jobb, svarte presidenten.

Demokratene i representanthuset øker også presset på justisminister William Barr, som nektet å stille i en høring hos dem denne uka. Flere folkevalgte har tatt til orde for at Barr bør gå av.

Demokraten Nancy Pelosi, som leder representanthuset, mener justisministeren løy for kongressen i en tidligere høring og kaller det et lovbrudd.

LES OGSÅ: Plasserte en kylling i stolen til justisministeren under høring

President Trump føler seg renvasket av Mueller-granskingen. Mueller selv mener justisministerens hovedkonklusjoner fra rapporten mangler «tilstrekkelig kontekst, karakter og substans».