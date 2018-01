Trump og Obamas første år i tall

President Trump skryter av å ha oppnådd mer i sitt første år som president enn noen andre.

Det er noen tradisjonelle metoder for å vurdere et presidentskap. Begge hadde flertallet på sin side i Kongressen det første året. En sammenlikning kan likevel være misvisende fordi verden så annerledes ut i 2009 enn 2017.

Omstendighetene til tross: Vi har sett nærmere på hva tallene sier på sju punkter om det første året til presidentene Donald Trump og Barack Obama.

1. Økonomi

Pilene peker oppover i USA med flere børsrekorder og færre reguleringer. Trump arvet en økonomi på god kurs i motsetning til Obama, som overtok under finanskrisa.

Industriindeksen Dow 30 økte med 25,1 prosent i Trumps første år mot Obamas 18,8 prosent, skriver Forbes, men legger til at Obama hadde overtaket på den bredere indeksen S & P 500 sitt første år med 23,5 prosent mot Trumps 19,4 prosent.

Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom pengeflyt på børsen og tilstanden i økonomien, bemerker Investopedia.

Obamas første år: 2,8 prosent nedgang i veksten (økonomien krympet)

Trumps første år: 3,2 prosent vekst (Q3)

(Kilde: Verdensbanken og The Balance)

Trumps nye skattereform, og mulige frihandelsavtaler, kommer trolig til å gi utslag på økonomien allerede i år.

2. Arbeidsledighet

«Jobs, jobs, jobs» har vært president Trumps mantra. Under valgmøter trakk han fram seg selv som den største jobbskaperen gud har skapt.

I fjor ble det skapt rundt 2,1 millioner jobber. Det er litt færre enn Obamas siste år, viser offisielle tall. Samtidig har arbeidsledigheten falt åtte år på rad.

Obamas første år: fra 7,8 prosent til 9,9 prosent arbeidsledighet

Trumps første år: fra 4,8 prosent til 4,1 prosent arbeidsledighet

(Kilde: US Department of Labour)

Statistikken fra USA skiller ikke på deltidsjobber eller fulltidsjobber. Jobb er jobb. De som ikke har sett etter arbeid de fire siste ukene, regnes ikke som en del av arbeidsstyrken.

3. Nye lover

Kongressen vedtar lover som sendes til presidenten for signering. Ikke alle lovforslag er like viktige. Noen handler om å gi navn til postkontorer eller utnevne styremedlemmer.

Trumps største triumf i kongressen dette året har vært skattereformen.

Newsweek skriver at størrelsen på lovforslaget, antall sider, er et bedre måleredskap enn antall signerte lover. Ifølge GovTrack hadde lovforslagene på Obamas pult 15 ganger så mange sider som Trumps det første året.

Obamas første år: 124 lover undertegnet

Trumps første år: 96 lover undertegnet

(Kilde: NPR/Congress)

President Trump har brukt pennen flittig til å utføre politikk. Foto: Andrew Harnik / AP

4. Presidentordre eller «executive orders»

Presidentfullmakter er et administrativt verktøy som ikke trenger kongressens godkjennelse. Det er i stor grad instruksjoner til departementer om hvordan de skal prioritere innenfor gjeldende lovverk.

Donald Trump har kalt Barack Obamas bruk av pennen en «stor tilraning av makt». Han har gjentatt kritikken i intervjuer, og på et valgmøte i Sør Carolina i februar 2016 kalte han Obamas praksis «en katastrofe».

Obamas første år: 42 presidentordre

Trumps første år: 58 presidentordre

(Kilde: Federal Register)

5. Deportasjoner

President Trumps retorikk om grensemur og en tøffere innvandringspolitikk har ikke resultert i flere utkastelser enn hva Obamas administrasjon stod bak. Under Trumps første sju måneder var det over 100.000 færre deportasjoner, skriver Axios, til tross for en hardere linje i håndhevingen av landets innvandringslover.

Tallene viser utkastelse av både kriminelle og papirløse i perioden februar til september i 2009 og 2017. Siste kvartal i fjor ikke er klart.

Obamas første sju måneder: 230.568 mennesker kastet ut

Trumps første sju måneder: 121.485 mennesker kastet ut

(Kilde: Immigration and Customs Enforcement via Axios)

Trump-administrasjonen ønsker å trappe ned ordningen kjent som DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). DACA kom på plass i 2012 og sikrer 800 000 unge innvandrere oppholdstillatelse i USA.

6. Popularitet

Flere meningsmålere spør publikum om de er fornøyd eller misliker måten presidenten håndterer jobben på. Gallup startet med slike presidentmålinger på 1930-tallet. I dag er det et titalls mediehus og statistikkbyrået som stiller spørsmålet, som oppfattes som en popularitetstest.

Barack Obamas høyeste score var i hans siste år. 49,8 prosent var fornøyd. Hans laveste score var i 2014 da 52,9 prosent var misfornøyd, ifølge RCP. Foto: GABRIEL BOUYS / Afp

Framfor å trekke fram en enkeltmåling, viser vi til tallene fra RealClearPolitics. De har et gjennomsnitt av alle meningsmålingene som ble foretatt ett år ut i presidentembetet.

Obama første år: 49,8 prosent er fornøyd mens 44,5 prosent er misfornøyd

Trumps første år: 39,4 prosent er fornøyd mens 55,4 prosent er misfornøyd

(Kilde: RCP)

7. Golfrunder

For mange er en tur på golfbanen avslapping og en møteplass.

Mellom 2011 og 2016 klagde og spøkte Trump 27 ganger på Twitter med at Obama brukte tid på golfbanen framfor å styre landet, ifølge Vox-eide Sports Blog Nation.

President Trump tok med Japans statsminister Abe til golfbanen i Florida. Foto: JIJI PRESS / AFP

Det fins ingen offisiell tall eller møteplaner over presidentenes turer på golfbanene.

Tallene baserer seg på hva reportere og fotografer har sett. President Trump har brukt sannsynligvis brukt tre ganger så mye tid på golfbanen som forgjengeren det første året etter innsettelsen, skriver NBC, og viser til antall ganger han har besøkt egne eiendommer med golfbane.

Obamas første år: 29 runder golf

Trumps første år: 44 bekreftede runder, kan være over 90

(Kilde: CBS og Trump Golf Count)

