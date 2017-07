Tidspunktet for testen var selvsagt ikke tilfeldig. Raketten Nord-Korea har døpt Hwasong-14 ble skutt opp på USAs nasjonaldag 4. juli.

Mye tyder på at amerikanske militæreksperter har undervurdert Nord-Koreas rakettprogram.

Deres tidligere – riktignok ugraderte – antakelser har pekt i retning av at denne dagen fortsatt var 12–18 måneder unna.

Realiteten er at Nord-Korea er på rask vei mot å bli en atommakt som kan true store deler av verden.

Det er heller ingen enkle måter å stanse atomprogrammet deres på som innebærer det militære ledere gjerne kaller akseptable nivåer av sivile tap.

Trolig en langdistanserakett

Dagens rakett hadde ifølge Sør-koreanske militærkilder en rekkevidde på litt over 6.000 kilometer, og er dermed per definisjon en langdistanserakett eller såkalt ICBM.

Samtidig er rekkevidden fortsatt for kort til å true folkerike deler av USA, som Los Angeles eller andre store byer på vestkysten.

Dagens rakett kunne i verste fall rammet tynt befolkede områder av Alaska.

Det at Nord-Korea nå mestrer teknologien som kreves for å sende raketter over slike avstander er likevel en game-changer.

De har løst mange av de viktigste tekniske utfordringene, og ytterligere tester vil snart kunne utvide rekkevidden ytterligere.

Veien til at Nord-Korea kan true store deler av det amerikanske fastlandet er etter dagens oppskyting utvilsomt kortere.

Fakta om Nord-Koreas rakettester i 2017 Ekspandér faktaboks Nord-Korea utvikler langtrekkende raketter og har i 2017 trappet opp frekvensen av testene sine, tross trusler og reaksjoner utenfra. * 12. februar: Nord-Koreas første prøveoppskyting av en Pukguksong-2 langtrekkende rakett. Raketten flyr om lag 500 kilometer og lander i havet mellom Nord-Korea og Japan. * 7. mars: Fem ballistiske raketter blir skutt ut over Japanhavet. En eksploderer rett etter avfyring, tre av dem lander i havområder kontrollert av Japan. * 22. mars: USA melder at et mellomdistanse ballistisk missil, trolig av typen Musudan, er skutt opp, men eksploderte sekunder etter på, nær Kalma. * 5. april: Nord-Korea avfyrer en mellomdistanserakett i retning Japan. Det ballistiske missilet flyr om lag 60 kilometer før det lander i havet. * 16. april: Et uidentifisert missil eksploderer i lufta nesten umiddelbart etter oppskyting. * 29. april: Et ballistisk missil testes samme dag som FN holder Nord-Korea-møte om den anspente situasjonen rundt landet. Ifølge kilder eksploderer missilet like etter oppskyting. * 14. mai: En rakett flyr cirka 70–80 mil og lander i Japanhavet. Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. * 22. mai: Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil. Det flyr nesten 500 kilometer og havner i Japanhavet. * 29. mai: Dagen før USA skal teste system for rakettnedskyting, fyrer Nord-Korea av et ballistisk kortdistansemissil. Det flyr 450 kilometer og lander i Japans økonomiske sone. * 8. juni: Flere uidentifiserte missiler rapporteres avfyrt. De skal ha hatt en rekkevidde på 200 kilometer. * Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger, i 2006, 2009, 2013, og to i 2016. Det har ikke vært noen atomprøvesprengninger så langt i 2017. Kilde: NTB

Atomstridshoder gjenstår

Det Nord-Korea enda ikke har bevist er at de evner å kombinere rakett- og atomprogrammet slik at rakettene faktisk kan levere atomstridshoder.

Et av de vanskeligste problemene har vært å gjøre atomstridshodene små nok.

Stridshodene må også overleve såkalte re-entry, eller gjeninntreden i atmosfæren, med den varmeutvikling det fører med seg.

Nord-Korea hevdet allerede i fjor at de hadde «krympet» et stridshode som var lite nok, og sendte til og med ut bilder av Kim Jong Un med et påstått stridshode omtrent på størrelse med en fotball.

Men dette er påstander vestlige analytikere fortsatt ikke går god for. Regimet i nord har enda til gode å bevise at de har kapasitet til å bestykke sine raketter med atomstridshoder.

Toppmøte denne uken

Når G20-lederne senere denne uken møtes i Hamburg er det altså med en ny visshet om at Nord-Korea nå ganske raskt kan utgjøre en langt større sikkerhetspolitisk trussel, ikke bare i Nordøst-Asia, men i hele verden.

Samtlige statsledere for landene som tidligere deltok i seksnasjonerssamtalene vil møtes i Hamburg. Men avstanden mellom dem i hvordan de ser på Nord-Korea er stor:

Kina føler seg ikke truet av Nord-Korea, og ser på landet som et buffer mot USA-allierte Sør-Korea og Japan.

Kinas største bekymring er at Nord-Korea-spørsmålet vil føre til en opprustning blant USAs allierte i regionen.

Rakettskjoldet i Sør-Korea er ett eksempel på det. Japans opprustning under Shinzo Abe med henvisning også til Nord-Korea, et annet. En begynnende debatt om egne atomvåpen både i Sør-Korea og Japan et tredje.

I Sør-Korea er 10 års konservativt styre avløst av liberale Moon Jae-in, som vant valget i mai på ny solskinnspolitikk og økt samarbeid mellom nord og sør.

Avstanden til Trump kunne knapt vært større.

Sørkoreanerne er også akutt klar over sitt eget sikkerhetsdilemma:

Det er Seoul og områdene rundt som vil lide ved et amerikansk angrep på Nord-Korea.

Halve befolkningen i Sør-Korea, inkludert landets økonomiske og politiske nervesenter Seoul, er innen rekkevidde av Nord-koreas artilleri.

Vanskeligere forhold USA–Kina

Trump-administrasjonen har tidligere lent seg på Kina, og signalisert at de samarbeider med kineserne om å legge press på Nord-Korea.

Mye tyder på at tålmodigheten her er i ferd med å ta slutt.

USA innførte i forrige uke de første såkalte sekundær-sanksjonene mot kinesiske banker som handler med Nord-Korea.

Dandong Bank var først ut, og nok mest ment som et varselskudd.

Gjør Trump-administrasjonen alvor av å innføre lignende sanksjoner mot større kinesiske banker vil det bilaterale forholdet mellom Kina og USA gå inn i en veldig vanskelig periode.

Sanksjonene vil også kunne ramme både kinesiske og amerikanske selskaper hardt.

Listen er lang over store, statlige kinesiske banker som har et par nordkoreanske kontoer på samvittigheten.

Strammer USA sanksjonene overfor Kinas finansielle system vil det også trolig bety slutten for noe nærmere amerikansk-kinesisk samarbeid om den nordkoreanske atomtrusselen.

Uforutsigbare Trump og Kim

Men det som gjør mange urolige nå er at hovedpersonene i dette dramaet begge oppfattes som uberegnelige og vanskelige å forutse.

Donald Trumps skudd fra hofta på Twitter har flere ganger tidligere skapt sjokkbølger her i Asia, der diplomatisk språk og tone alltid veies på gullvekt, og selv språklige nyanser vaskes gjennom flere lag av byråkrater.

Kim Jong Un spiller på sin side høyt for å styrke egen forhandlingsposisjon.

Hans mål er ikke å angripe, men å true. Han gambler på at langtrekkende atomvåpen vil gi ham en forhandlingsposisjon der en ny avtale kan fremforhandles, med sanksjonslettelser og anerkjennelse av Nord-Korea som atomvåpenmakt.

Men det er et høyt spill.

Frykten nå er at Nord-Korea på et tidspunkt krysser den røde streken, punktet der trusselen de utgjør oppleves som større enn Trump-administrasjonen er villig til å akseptere.

Senest i forrige uke varslet Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster at presidenten har fått en oppdatert meny med militære muligheter.

Republikanske stemmer som Lindsey Graham har tidligere argumentert med at et amerikansk angrep på Nord-Korea jo vil være ødeleggende for Sør-Korea, men ikke for USA.

– Krigen vil være fryktelig der borte, men den kommer jo ikke hit, sa Graham i april i år.

Uansett hvordan man snur og vender på det, vil et preventivt angrep på Nord-Korea nå lede til de største sivile tap siden Koreakrigens slutt. Det anerkjenner også amerikanske ledere.