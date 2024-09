Så var det over. Den første, og foreløpig eneste, planlagte presidentdebatten mellom Kamala Harris og Donald Trump.

– Hvis du skal gi en normal vurdering så er det åpenbart at Kamala Harris vinner debatten. Hun oppfører seg normalt, forholder seg til fakta, snakker sammenhengende, og det virker som om hun har det gøy, sier Hilde Restad til NRK.

En liten jente følger med på debatten i et asylmottak i Mexico. Amerikanerne følger med på debatten i spenning. Foto: SAUL LOEB / AFP Harris sjekker klokken i pausen. Foto: Alex Brandon / AP Et asylmottak i Mexico. Foto: Gregory Bull / AP Foto: Alex Brandon / AP Foto: SAUL LOEB / AFP

Restad er gjesteforsker ved University of Texas, Austin og forfatter av boken Det amerikanske paradokset.

– Men problemet med Donald Trump er at det på en måte er irrelevant. Han blir vurdert på en helt annen måte enn alle andre normale politikere, fortsetter hun.

– Donald Trump ble avsatt av 81 millioner mennesker

– Sint og sur

I løpet av den 90 minutter lange seansen natt til onsdag norsk tid var presidentkandidatene blant annet innom abort, innvandring, økonomi og krigene i Gaza og Ukraina. Det var ventet på forhånd.

Ett utspill fra Harris satte også sinnet i kok hos Trump. Etter å ha kritisert ham for å bare snakke om seg selv og «fiktive personer som Hannibal Lecter», og ikke om hva som opptar vanlige amerikanere, hevdet hun at folk drar tidlig fra folkemøtene hans.

– Dessuten kjeder folk seg så mye at de drar etter 30 minutter, sa Harris.

Slik ble debatten gjennomført Debatten mellom republikanernes presidentkandidat Donald Trump og demokratenes presidentkandidat Kamala Harris skjer kvelden 10. september i USA (11. september norsk tid). Debatten er i regi av ABC News og skal modereres av nyhetsankerne David Muir og Linsey Davis. Den skal vare i 90 minutter og har to reklamepauser. Dette er reglene: Det er bare moderatorene som får lov til å stille spørsmål.

Hver kandidat får to minutter til å svare på spørsmål. Det gis så to minutter til å komme med motsvar, og ytterligere ett minutt til å følge opp eller utdype.

Mikrofonene blir skrudd av når det er motkandidatens tur til å prate.

Kandidatene må stå bak podiumene sine gjennom hele debatten. De får ikke ha med seg notater, men får utdelt en penn, en skriveblokk og en flaske vann.

Det blir ingen åpningsinnlegg. Hver kandidat får to minutter til å holde et sluttinnlegg. Kilde: ABC News

Det fikk en tydelig reaksjon hos Trump:

– Jeg har ikke sett Trump så sint i en debatt siden hans første debatt med Joe Biden i 2020, skriver The New York Times-journalisten Jonathan Swan, som følger Trump tett.

Også Hilde Restad påpeker at det var en kontrast mellom Harris og Trump: Mens Harris virket som hun hadde det gøy, var det ikke mye glede å spore hos Trump.

– Jeg bryr meg ikke om hva hun er

– Det virker ikke som om han har det noe gøy. Han virker veldig sint og sur. Han smiler jo aldri, sier Restad.

Vanligvis har det vært en gyllen regel at amerikanere liker «the happy warrior» (den glade kriger). De liker optimisme. Men igjen så bryter jo Trump alle reglene i amerikansk politikk, og blir ikke straffet for det i den grad man skulle tro, sier Restad.

Spiser kjæledyr

Under debatten hevdet Trump blant annet at han kan få slutt på Ukraina-krigen i løpet av ett døgn og at innvandrere som har tatt seg ulovlig til USA, spiser amerikanerne kjæledyr.

Det siste ble møtt med hoderisting av Kamala Harris. Også programlederen brøt inn og sa at påstanden ikke stemmer.

Trump sa også at han ikke hadde ansvaret for at tilhengerne hans stormet Kongressen i Washington D.C. 6. januar 2021:

– Jeg hadde ikke noe med det som skjedde. Det hadde aldri skjedd hvis ikke det var for Nancy Pelosi og ordføreren i Washington. Jeg hadde ikke ansvaret for sikkerheten, det var dem.

– I kveld kommer dere til å høre en haug med løgner

De overraskende utsagnene er ikke nødvendigvis nok til å skremme velgerne fra å stemme på ham, mener Restad:

– En enormt stor andel, nesten halvparten av den amerikanske befolkningen, bryr seg ikke om han er usammenhengende eller fremmer konspirasjonsteorier, sier hun.

Fortsatt ukjent kandidat

Presidentdebatter får ikke alltid store konsekvenser for valget. Ett unntak var sommerens debatt mellom president Joe Biden og Trump, som gikk så dårlig at Biden trakk seg som demokratenes kandidat og ble erstattet av Harris.

Harris under debatten i Pennsylvania. Foto: Brian Snyder / Reuters

Nattens debatt kan imidlertid være noe viktigere enn det som er vanlig, mener Restad:

– Harris er en relativt fersk presidentkandidat. Dette var hennes sjanse til å introdusere seg for velgere som kanskje ikke kan så mye om henne. Det er den ene gangen hvor det er mange velgere som ser på live. Publikum er det største hun kommer til å ha, understreker Restad.

– Du er Biden!

Hun mener også det er positivt at kandidatene ble faktasjekket underveis.

– Nå driver mange konservative og klager i sosiale medier på at det bare var Trump som ble faktasjekket. Men det var jo fordi det bare er han som kommer med såpass utrolige utsagn, understreker hun.

Uenige om abort-forbud

Økonomi var tidlig et tema i debatten. Her kritiserte begge kandidatene hverandre for å ikke ha en plan. Trump anklagde også Harris for å være marxist.

Når det gjelder abort påsto Harris at Trump vil innføre et nasjonalt abortforbud.

– Det er en løgn. Jeg kommer ikke til å signere en lov som gjør abort ulovlig, svarte Trump, som understreket at det er delstatene som har ansvaret for sin egen politikk når det gjelder abort.

Mange mener Trump virket sur under nattens debatt. Foto: Alex Brandon / AP

Harris, som også er tidligere aktor og statsadvokat, påpekte også at Trump er dømt i flere rettssaker. Trump svarte med å hevde at alle rettssakene ble startet av demokratene, og at de har brukt domstolene som et våpen mot ham.

– Jeg fikk sannsynligvis en kule mot hodet på grunn av det de har sagt, sa Trump, med henvisning til da han ble skutt i øret under et valgkampmøte i Pennsylvania 13. juli 2024.

