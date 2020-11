Trump og Biden i sluttspurten før valget

Polen er hardt råka, no stengjer dei kyrkjegardane

Warszawa, Polen (NRK): Ekteparet Nowak er fortvilte over at dei ikkje får besøke grava til sonen som nyleg omkom i ei tragisk ulukke. Men koronasmitten aukar så mykje at styremaktene ikkje har anna val enn å stramme inn.