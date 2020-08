Trump og Biden i krangler om volden i Portland

Etter at en mann ble skutt og drept under sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av president Trump i Portland, har ordkrigen spisset seg kraftig til.

Trump har tvitret og retvitret en rekke meldinger om at Demokratene er svake i håndteringen av voldelig kriminalitet. Han mener byer som styres av partiet, er herjet av kaos og utenfor all kontroll.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Biden mener Trump oppfordrer til vold

– Hva tror presidenten kommer til å skje når han fortsetter å blåse liv i de hatefulle og polariserende flammene i samfunnet vårt? Han bruker skremselspolitikk for å piske opp støttespillerne sine. Han er hensynsløs og oppfordrer til vold, svarer Biden i en pressemelding.

Biden skriver at presidentens jobb er å senke temperaturen. At han må bringe mennesker som er uenige med hverandre må komme sammen.

– Det handler om å gjøre livet bedre for alle amerikanere, ikke bare de som er enige med oss eller som stemmer på oss, formidler Biden.

Biden får støtte av blant annet Chuck Schumer og ordføreren i Portland, Ted Wheeler.

Mener Biden har mistet kontrollen

Republikanerne er ikke enige i at Trump forsøker å forverre uroen med den skarpe retorikken. De argumenterer for at han kun vil gjeninnføre ro og orden.

Men de mener demokratiske ordførere og guvernører har mistet kontrollen over byer som har blitt herjet av demonstrasjoner, sammenstøt og hærverk.

Senest fredag omtalte Trump demonstrantene som anarkister og plyndrere.

– Joe Biden har vært passiv i flere måneder og vegret seg for å fordømme vold og kaos fra sine allierte i demokratstyrte byer, tvitret Jason Miller fra Trump-kampanjen søndag.

Trump mener Joe Biden ikke er villig til å uttale seg om kriminalitet.

– Folket i Portland, som i alle andre byer, vil ha lov og orden, skrev han på Twitter natt til mandag.