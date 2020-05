Trump nektet å gå med ansiktsmaske foran kamera: – Vil ikke gi pressen gleden av å se den

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vil ikke gi pressen gleden av å se den på meg, sa Trump og viste fram den mørkeblå ansiktsmasken med presidentemblemet.

Han hadde hatt på seg masken på bakrommet, men tok den av da han skulle få en omvisning i fabrikken som nå produserer medisinsk utstyr.

– Den var fin å ha på, den ser bra ut. Men de sa det ikke var nødvendig, sa Trump.

Han la også til at han ikke trenger en maske ettersom han hadde blitt testet for korona tidligere torsdag, og testen var negativ, skriver NBC News.

Fikk beskjed om å ha på maske

Ford Motor Company opplyste tirsdag at presidenten hadde fått beskjed om at både han og resten av følget hans ville måtte følge reglene mens de besøkte fabrikken for å hindre spredning av koronaviruset.

Ford-sjef Bill Ford ble ifølge CNN spurt hva han syntes om at presidenten valgte å ignorere selskapet retningslinjer, og svarte kort at det er «opp til ham selv».

Senere ga selskapet ut en uttalelse der de hevdet at Ford hadde «oppmuntret Trump til å gå med ansiktsmaske».

– Han gikk med maske da han fikk en privat omvisning av tre Ford GT-modeller. Presidenten tok senere av seg masken for resten av besøket, ifølge selskapet.

Trump viste villig frem ansiktsmasken med presidentemblemet på, men ville ikke ha den på da kameraene ble slått på. Foto: LEAH MILLIS

– Som et trassig barn

Justisministeren i Michigan, Dana Nessel, sendte onsdag et åpent brev til presidenten der hun ba ham om å følge retningslinjene for smittevern når han kom på besøk.

Justisministeren i Michigan, Dana Nessel, var ikke begeistret for at presidenten valgte å vise seg uten ansiktsmaske da han besøkte fabrikken i Ypsilanti. Foto: Paul Sancya / AP

Hun påpekte at dette ikke bare er regler som gjelder for Ford-fabrikken, men etter ordre fra guvernøren i Michigan, er det lovpålagt i delstaten.

Nessel, som er demokrat, var ikke veldig fornøyd etter besøket til Trump.

– Presidenten er som et trassig barn som nekter å følge reglene, sa hun til CNN.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa til journalister tidligere torsdag at hun mener det er viktig at presidenten og visepresidenten gå foran med et godt eksempel for resten av landet ved å følge smittevernsrådene fra amerikanske helsemyndigheter.

Den amerikanske folkehelseetaten Center for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler amerikanere å gå med ansiktsmasker offentlig, og både Trump og visepresident Mike Pence har tidligere blitt kritisert for å ikke følge rådet.

– De går ikke med masker, hvorfor ikke? Andre mennesker bør gjøre det, så de burde gått foran med et godt eksempel. De har leger rundt seg hele tiden, men andre mennesker har ikke det, sa Pelosi.