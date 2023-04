Trump nekter straffskyld for 34 tiltalepunkter: – Orkestrerte en «fang og drep-metode»

I en uttalelse fra statsadvokat Braggs står det at Trump og andre støttespillere forsøkte å identifisere, kjøpe og grave ned negativ informasjon, under valget i 2016.

– Vi kan ikke og vil ikke normalisere kriminell atferd, uansett hvem du er, sa statsadvokat Alvin Braggs.

– Trump orkestrerte en «fang og drep-metode», gjennom en rekke betalinger som han deretter skjulte gjennom måneder med falske forretningsdokumenter, sa Braggs.

Statsadvokaten sa også at betalingene ble gjort gjennom skallselskap, og at det skal dreie seg om betaling til tre personer.

– Den betalingen var for å skjule negativ informasjon fra velgerne. Dette bryter valgkamp-lover i New York.

Han avsluttet pressekonferansen med å si at alle står likt for loven.

– Det finnes ikke penger nok eller makt nok til å endre det varige amerikanske prinsippet, sa han.

Advokaten til Trump sa at de var skuffet og triste over tiltalen.

Todd Blanche forsvareren til Trump sier at de skal kjempe hardt mot tiltalen. Foto: Yuki Iwamura / AP

– Vi skal kjempe, kjempe hardt, sa advokat Todd Blanche.

Ifølge New York Times er alle punktene på de laveste kategorien for lovbrudd i New York. De har en maksimal fengselsstraff på fire år hver.

Rundt 22.00 ble tiltalen gjort offentlig. Det falt ikke i god jord hos Trump-leiren.

– Publisering av tiltalen viser at rettsstaten er død i dette landet, sa Blanche.

Den neste rettslige høringen for Donald Trump er 4. desember, melder CNN. Rettssaken kan starte i januar 2024.

«Fang og drep- metode »

Tiltalen mot Trump består av 34 punkter. Trump er blant annet tiltalt for forfalskning av forretningsdokumenter, samt konspirasjon knyttet til betaling av hysjpenger i 2016, melder NBC News.

Han skal være tiltalt for å forfalske forretningsdokumenter for å skjule skadelig informasjon fra velgere.

Trump erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen, skriver Reuters.

NBC skriver også at dommeren advarte Trump mot språkbruken hans.

Trump var taus og hadde et morskt blikk da han ble ført inn i rettslokalet rundt klokka 20.30 norsk tid.

Den tidligere presidenten ble formelt pågrepet da han ankom retten på Manhattan i en bilkortesje tidligere i kveld.

Ifølge NBC ble det tatt fingeravtrykk av Trump i rettsbygningen tiltalen ble lest opp.

Her blir den tidligere presidenten ført inn i rettssalen på Manhattan. Foto: ED JONES / AFP

På vei til rettsbygningen publiserte han en uttalelse på Truth Social.

– På vei til nedre Manhattan, rettsbygningen. Er så uvirkelig. Wow! De kommer til å arrestere meg. Kan ikke tro at dette skjer i USA, skriver Trump.

På utsiden av rettsbygningen har både tilhengere og motstandere møtt opp.

Politiet er forberedt på bråk, men med unntak av noe småknuffing har det så langt gått rolig for seg, ifølge NRKs korrespondent på stedet.

Se ekstra nyhetssending. Du trenger javascript for å se video. Se ekstra nyhetssending.

Bruker falsk «mug shot»

Like før Donald Trump møtte i retten ble det lagt ut et nytt produkt i nettbutikken til den tidligere presidenten. Han selger nå en T-skjorte med et falsk «mug shot» og med teksten «ikke skyldig».

T-skjorten kan kjøpes for 36 dollar, som tilsier rundt 370 norske koner.

Foto: Skjermdump

Det ble også sendt ut en e-post fra presidentkampanjen hans. Der tilbyr de muligheten til å vinne T-skjorten til alle som gir 47 dollar eller mer.

Dakota er fra nord i delstaten New York. Hun tror Trump vant valget. Du trenger javascript for å se video. Dakota er fra nord i delstaten New York. Hun tror Trump vant valget.

Spenning før Trumps tale i natt

Trumps plan er å forlate New York raskt etter rettsmøtet. Flyet hans står klart til å frakte ham hjem til Florida.

Donald Trump på vei inn i Trump Tower etter ankomst New York mandag kveld. Foto: DREW ANGERER / AFP

Der skal den tidligere presidenten holde en TV-tale etterfulgt av en pressekonferanse klokken 0215 norsk tid natt til onsdag.

Det er usikkert hvordan Donald Trump vil ordlegge seg. Det er frykt for at hans mest ihuga tilhengere vil intensivere protestaksjonene.

Første av flere rettssaker

Trump er under etterforskning for flere forhold, men det kan være hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels som får ham til retten først.

Ifølge CNN skal saken dreie seg om mer enn hysjpenger og at tiltalen skal være på rundt 30 punkter.

Rettssaken i New York skjer samtidig som påtalemyndigheten i delstaten Georgia vurderer å reise sak mot Trump for å ha prøvd å omgjøre valgresultatet i 2020.

Samtidig er justisdepartementet i gang med en gransking av Trumps besittelse av graderte dokumenter etter at han forlot Det hvite hus.

Rettsmøtet tirsdag kveld kan altså vise seg å være det første i en rekke som venter mannen som ønsker å bli president for andre gang i valget neste år.

De mange rettssakene kan stanse Trumps planer.