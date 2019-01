Ifølge Washington Post skal en rekke anonyme kilder i den amerikanske presidentens statsapparat ha sagt at Trump bevisst har forsøkt å hindre sine egne fortrolige ansatte fra å få fullt innsyn i hva han og Vladimir Putin snakket om da de møttes ansikt til ansikt.

Dette skal ha resultert i at det per i dag mangler detaljerte referater fra Trumps minst fem møter med den russiske presidenten de siste to åra.

– Vi var frustrerte fordi vi ikke fikk noe referat. Gud vet hva de snakket og ble enige om, skal en tidligere rådgiver i statsapparatet ha sagt om møtet mellom Trump og Putin.

Ved ett møte skal den amerikanske presidenten ha fratatt tolken notatene, og nektet tolken å fortelle videre hva som ble sagt under møtet, ifølge avisa.

Ifølge Washinton Post skal de statsansatte ha sett på hemmeligholdet som uvanlig, sammenliknet med tidligere presidenter som har oppmuntret sine politiske medhjelpere til å være med på møtene og ta omfattende notater som senere ble delt med andre deler av statsapparatet.

Vladimir Putin og Donald Trump har møttes flere ganger de siste to åra. Her håndhilser de under et bilateralt møte under G20-møtet i Hamburg i juli 2017. Foto: Carlos Barria / Reuters

– Latterlige påstander

Ifølge talspersonen for Det hvite hus, Sarah Sanders, er artikkelen «så vanvittig unøyaktig at den ikke fortjente noen kommentar».

Trump nektet senere for påstandene i Washington Post-artikkelen overfor Fox News.

– Jeg holder ikke noe tilbake. Det kunne ikke brydd meg mindre å dele. Det er så latterlig, sa Trump.

Ifølge Trump snakker han med mange verdensledere på tomannshånd, men at det kun var hans møter med Putin som fikk oppmerksomhet.

Trump beskriver samtalen han hadde med Putin i Helsinki i fjor som «fantastisk», og sier de snakket om «veldig positive ting» som økonomien og Israel.

– Alle kunne ha overhørt det møtet. Det var åpent for den som ville. Hele Russland-greia er en svindel, oppsummerte Trump.

Etterforsket i over halvannet år

Donald Trump etterforskes i skrivende stund for påstander om at det var et samarbeid mellom Trumps valgkampapparat og Russland i forkant av valget. Målet skal ha vært å hjelpe ham å bli USAs president.

Tidligere har amerikanske etterretningstjenester konkludert med at russere stod bak en nettkampanje i 2016, som spredte falske nyheter for å styrke Trump i presidentvalgkampen.

Spesialetterforsker Robert Mueller har i over halvannet år etterforsket russernes innblanding i det amerikanske valget.

Donald Trump har gjentatte ganger beskrevet etterforskninga som en grunnløs «heksejakt».