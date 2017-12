Trump-nederlag i FN - tross trusler fra USA

128 land stemte for at USAs avgjørelse var ugyldig. Ni land stemte imot resolusjonen, mens 35 land avsto fra å stemme.



Landene som stemte imot forslaget var Guatemala, Israel, Marshalløyene, Mikronesiaføderasjonen, Palau, Togo, Nauru og USA.

Norge stemte for forslaget.



USAs FN-ambassadør Nikki Haley har gjort det klart at USA vil merke seg hvem som stemmer for resolusjonen. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Før avstemmingen torsdag kveld advarte USAs FN-ambassadør Nikki Haley medlemslandene nok en gang ved å si at av avstemningen vil husket av USA.

– Denne avstemningen vil avgjøre hvordan amerikanerne ser på FN og land som ikke respekterer oss i FN, sa Haley.

La ned veto

USA la ned veto da Sikkerhetsrådet nylig stemte over en lignende resolusjon. Alle de andre 14 medlemmene i rådet, blant dem nære allierte av USA som Storbritannia, Frankrike og Japan, stemte for resolusjonen.



– Resolusjonsforslaget er en fornærmelse mot USA, og dette vil ikke bli glemt, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley og la til at resolusjonen «er nok et eksempel på at FN gjør mer skade enn nytte i konflikten mellom Israel og palestinerne».



Resolusjoner i hovedforsamlingen er ikke forpliktende.

Truet med å kutte bistand

Donald Trump truet med å kutte bistand til land som stemmer for FN-resolusjonen torsdag om å ta avstand fra USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Presidenten sa dette etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley, advarte 180 av 193 medlemsland i FN om at hun vil notere hvilke land som stemmer for resolusjonen i generalforsamlingen torsdag.

På et regjeringsmøte onsdag utdypet Trump Nikki Haleys advarsel.

– La dem stemme imot oss. Vi vil spare mye. Vi bryr oss ikke. Det er ikke som det pleide å være – at de kunne stemme imot oss, og vi betalte dem flere hundre millioner dollar, sa Trump.

Den arabiske liga: – Trump undergraver tilliten

Flere muslimske land har reagert kraftig på Trumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Blant annet har USAs Nato-allierte Tyrkia sagt at de vurderer å bryte de diplomatiske forbindelsene med Israel.

Irans leder Ayatollah Ali Khamenei har også fordømt planene til president Donald Trump.

– Det palestinske folk vil seire til slutt, sa Khamenei på iransk fjernsyn.

Den arabiske liga holdt også et krisemøte der de fremmøtte utenriksministrene kom med krass kritikk mot Trumps beslutning og krevde at anerkjennelsen ble trukket tilbake.



