Trump møtte ofre for skoleskyting i Florida

17 personer ble drept i skoleskytingen i Parkland onsdag. Fredag besøkte presidenten Donald Trump og kona Melania sykehuset Broward Health North.

Etter en runde på sykehuset sammen med legen Igor Nichiporenko, møtte de pressen i sykehuskorridoren.

– Legen var fantastisk, og vi møtte flere pasienter, sa Trump, og skrøt av innsatsen til helsearbeiderne.

– Det er veldig trist at noe sånt som dette kunne skje, men jobben legene, sykepleierne, ambulansepersonellet og politiet har gjort er utrolig, fortsatte presidenten, som er imponert over hvor fort de skadde ble brakt til sykehus.

Nevnte ikke strengere våpenlover

Flere har bedt Trump om å stramme inn våpenlovene etter skytemassakren. På vei ut av sykehuset ble presidenten spurt om dette, men ignorerte spørsmålet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Trump har lovet å ta grep for å håndtere utfordringer med psykisk helse og sikkerhet på skoler i kjølvannet av skoleskytingen, men har ikke nevnt USAs liberale våpenlover, som mange mener er det egentlige problemet.

19 år gamle Nikolas Cruz, som har erkjent drapene på 14 skoleelever og tre ansatte, kjøpte sitt halvautomatiske angrepsvåpen på lovlig vis.

Fulgte ikke opp tips

Fredag sa talspersoner fra FBI at de i januar hadde fått advarsel om at Cruz kunne være farlig. En tipser skal ha fortalt at 19-åringen eide våpen, at han ønsket å drepe, og at han hadde skrevet «forstyrrende» ting på sosiale medier.

Tipseren mente Cruz var uberegnelig, og at det var en mulighet for at han ville angripe en skole. FBI fulgte ikke opp tipset, og direktør Christopher Wray lover å komme til bunns i hva som skjedde.

– Vi har snakket med ofrene og familiene, og vi beklager dypt tilleggsbelastningen dette utgjør for dem som er rammet av denne grufulle tragedien, sier Wray.

Justisminister Jeff Sessions har beordret en gransking av FBIs håndtering av tipset, mens Florida-guvernør Rick Scott krever at FBI-direktøren går av.